علاء عبد الغني يحكي لـ في الجول كواليس شجاره مع موسيماني في 2016.. وهكذا ينوي استقباله

حكى علاء عبد الغني مدرب مساعد المقاولون العرب كواليس شجاره مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الجديد في 2016.

الأهلي أعلى تولي بيتسو موسيماني تدريب الفريق رسميا، وخلفا لريني فايلر المدرب السويسري السابق.

في 2016 كان علاء عبد الغني مدربا مساعدا في جهاز الزمالك، فيما كان موسيماني مدربا لـ صن داونز حين تواجها في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال علاء عبد الغني لـFilGoal.com: "موسيماني يعلمني جيدا وأعلم أنه عندما سيراني يوم الأحد سيتذكرني سريعا بسبب ما دار بيننا عام 2016 في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "صنداونز سجل الهدف الأول من تسلل لكنه احتسب فاعترضت بشدة لكنه صاح تجاهنا وطالبني بالجلوس أكثر من مرة فقلت له بنرفزة ملعب (هتيجوا مصر وتشوف)".

عبد الغني أتبع "في لقاء الإياب فور نزوله للملعب جاء لمصافحتي، وكان الزمالك يحاول كثيرا على المرمى ومع كل كرة كان يتحدث إلينا ويطالبنا بالهدوء وبعد فرحتنا بالهدف قال لي سجلت 3 أهداف في الذهاب وأنت سعيد بهدف".

مدرب المقاولون واصل "موسيماني شخص هادئ الطباع لكنه استفزازي جدا أمام خصمه وأعتقد أن هذا نجاح منه، شاهدناه في مؤتمر قبل مواجهة الزمالك وقبل الفوز على الأهلي دائما ما ينجح في الحديث".

وأتبع "داخل الملعب أيضا يتحدث مع لاعبيه باستمرار وينجح في التأثير على خصمه عن طريق استفزازهم".

عبد الغني أكمل "هو مدرب شاطر جدا جدا وينجح في تغيير خطة اللعب في نفس المباراة أكثر من مرة لكن هذا كان مع صنداونز هل سينجح لاعبو الأهلي في ذلك؟ هذا ما سنكتشفه".

وأتم "عندما ألألتقيه يوم الأحد أعلم أنه سيعلمني جيدا بسبب 2016 لكن لا مشكلة بيننا كانت نرفزة ملعب وسأذهب لمصافحته".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في الجولة الـ31 من الدوري. مباراة ستكون الأولى لـ بيتسو موسيماني كمدرب للنادي الأهلي.

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