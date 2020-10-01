كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد لم يخطرنا بموقف القائمة.. ومصير بطولة إفريقيا

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 15:33

كتب : إبراهيم رمضان

كرة يد - الزمالك - يد الزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن استئناف أخر جولتين من دوري موسم 2019 - 2020 يومي 12 و13 نوفمبر دون الإعلان عن موقف القائمة.

وقال حمادة عبد الباري المدير الإداري بفريق يد الزمالك لـ FilGoal.com: "وصل خطاب استئناف المسابقة للنادي".

وتابع "لكن الخطاب لم يتضمن موقف القائمة التي ستشارك في المباريات، هل قائمة الموسم الجديد أم قائمة الموسم السابق؟".

أخبار متعلقة
كرة يد - مصر 2021.. أربع حافلات لنقل متطوعي الإسكندرية المقبولين لاجتماعات اللجان المتخصصة كرة يد - الجزيري: طموحاتي المنافسة مع الأهلي على كل البطولات.. وسعيد بترحاب الجماهير كرة يد – الزمالك يهزم سموحة في افتتاح مبارياته بالدوري رسميا - اتحاد كرة اليد يعلن مواعيد استئناف دوري موسم 2019 - 2020

وأضاف "ننتظر إخطارنا من اتحاد اليد بشأن القائمة ومن ثم رفع الأمر إلى مجلس الإدارة".

وعن مصير بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد إعلان استئناف الدوري في نوفمبر قال عبد الباري: "لم تصلنا أي خطابات رسمية".

وأوضح "لم يبلغنا الاتحاد المصري أو الإفريقي بموقف البطولة حتى الآن أو عدد الفرق المشاركة".

وأتم تصريحاته "تلقينا تأكيدات من مدحت البلتاجي نائب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد أن البطولة ستقام في نوفمبر، ننتظر الموقف النهائي يوم الأحد أو الإثنين على الأكثر".

كرة يد الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد لم يخطرنا بموقف القائمة.. ومصير بطولة إفريقيا 36 دقيقة | رياضات أخرى
حارس دروتموند: خسارة السوبر الألماني مريرة للغاية 40 دقيقة | أوروبا
مصدر من صنداونز يكشف لـ في الجول مرافقي موسيماني في رحلته إلى مصر.. ومصير موكينا 48 دقيقة | إفريقيا
بالقرب من شخصية موسيماني.. حياته تتمحور حول كرة القدم ويمكنه أن ينفث النار أحيانا 49 دقيقة | تقرير في الجول
رسميا - تأجيل مواجهة جنوى وتورينو بسبب إصابات فيروس كورونا ساعة | أوروبا
رسميا - اتحاد كرة اليد يعلن مواعيد استئناف دوري موسم 2019 - 2020 ساعة | رياضات أخرى
زيدان: لم نقدم مباراة رائعة أمام بلد الوليد لكن يجب التحلي بالصبر والهدوء ساعة | أوروبا
كالتشيو ميركاتو: دوجلاس كوستا رفض الانتقال لـ مانشستر يونايتد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 3 تقرير إيطالي: سباليتي قريب من خلافة فايلر في الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك