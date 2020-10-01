كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد لم يخطرنا بموقف القائمة.. ومصير بطولة إفريقيا

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن استئناف أخر جولتين من دوري موسم 2019 - 2020 يومي 12 و13 نوفمبر دون الإعلان عن موقف القائمة.

وقال حمادة عبد الباري المدير الإداري بفريق يد الزمالك لـ FilGoal.com: "وصل خطاب استئناف المسابقة للنادي".

وتابع "لكن الخطاب لم يتضمن موقف القائمة التي ستشارك في المباريات، هل قائمة الموسم الجديد أم قائمة الموسم السابق؟".

وأضاف "ننتظر إخطارنا من اتحاد اليد بشأن القائمة ومن ثم رفع الأمر إلى مجلس الإدارة".

وعن مصير بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد إعلان استئناف الدوري في نوفمبر قال عبد الباري: "لم تصلنا أي خطابات رسمية".

وأوضح "لم يبلغنا الاتحاد المصري أو الإفريقي بموقف البطولة حتى الآن أو عدد الفرق المشاركة".

وأتم تصريحاته "تلقينا تأكيدات من مدحت البلتاجي نائب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد أن البطولة ستقام في نوفمبر، ننتظر الموقف النهائي يوم الأحد أو الإثنين على الأكثر".