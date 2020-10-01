حارس دروتموند: خسارة السوبر الألماني مريرة للغاية

يشعر ماروين هيتز حارس بروسيا دورتموند بمرارة بعد خسارة مباراة السوبر الألماني على يد بايرن ميونيخ.

تُوج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 3-2، لقب هو الخامس للبافاري هذا الموسم بعدما حقق لقب الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وقال هيتز في تصريحات للصحفيين: "خسارة السوبر الألماني على يد بايرن ميونيخ مريرة للغاية".

وأضاف "إذا عدت في النتيجة بعد التأخر 2-0، فلديك الفرصة للتقدم 3-2 وأنت تظهر بشكل جيد في المباراة".

وأتم "للأسف.. لم نسجل الهدف الذي يمكننا من حسم النتيجة".

من جهته، قال زميله جوليان برانت "عندما تنظر إلى المباراة ككل ستجد النتيجة مخيبة للآمال بعض الشيء".

وتابع "في الشوط الثاني على وجه الخصوص، أتيحت لنا فرص جيدة للتقدم في النتيجة ولكن لم نسجل".

واختتم "لا يجب أن تضيع مثل هذه الفرص أمام فريق بقوة بايرن ميونيخ".

بدأ اللقاء بهدف من الفرنسي كورنتين توليسو في الدقيقة 18 بعدما تلقى عرضية من روبرت ليفاندوفسكي سددها قوية ليتصدى لها الحارس وتابع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 أضاف توماس مولر الهدف الثاني برأسية عقب عرضية رائعة من الكندي الشاب ألفونسو ديفيز.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول قلص يوليان براندات النتيجة بعدما تلقى تمريرة من هالاند داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تلقى النرويجي إيرلنج هالاند تمريرة من توماس ديلايني وسجل هدفا بتسديدة قوية على يمين مانويل نوير.

جوشوا كيميتش سجل هدف الفوز القاتل بعد تمريرة من ليفاندوفسكي بعدما سدد وتصدى لها الحارس وأثناء سقوطه تابع الكرة في الشباك معلنا عن تقدم البافاري في الدقيقة 82.















وسيكون أمام كتيبة هانز فليك فرصة الحصول على السداسية التاريخية لأول مرة في تاريخه ومعادلة برشلونة حال إقامة كأس العالم للأندية 2020 والتي لم تُحدد موعد إقامتها بعد.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 8 ألقاب للسوبر المحلي بينما يمتلك دورتموند (وصيف الدوري الموسم الماضي) 6 ألقاب آخرها الموسم الماضي.