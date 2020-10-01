رسميا - تأجيل مواجهة جنوى وتورينو بسبب إصابات فيروس كورونا

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 14:56

كتب : FilGoal

جنوى الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل مباراة جنوى وتورينو في الجولة الثالثة بسبب إصابات لاعبي جنوى بـ فيروس كورونا.

وأعلن نادي جنوى في وقت سابق إصابة 14 شخصا بـ فيروس كورونا في اليوم التالي من مواجهة نابولي يوم الأحد الماضي.

الفحوصات أثبتت أن 8 لاعبين خاضوا المباراة وهم مصابون بـ فيروس كورونا.

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أكد المجلس الاستثنائي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الدوري الإيطالي.

وتنص القاعدة على "إذا كان لدى الفريق 13 لاعبا، بما في ذلك حارس المرمى، فيجب أن تقام المباراة كما هو مخطط لها. وإذا كان الفريق لا يزال غير قادر على المشاركة، فسيخسر 3-0".

"يُسمح للأندية بطلب تأجيل مباراة واحدة دون أن تتعرض للهزيمة، إذا كانت لديهم 10 حالات إيجابية على الأقل في نفس الأسبوع".

وألغى نادي جنوى الإيطالي تدريبات الفريق صباح اليوم الخميس من أجل خضوع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمسحات طبية لفيروس كورونا.

وغاب عن مباراة نابولي كلا من الحارس ماتيا بيرين ولاعب الوسط لاسي شوني بسبب إصابتهم بـ كورونا وعزلهم في المنزل.

جنوى افتتح الموسم بالفوز 4-1 على كوتروني قبل أن يسقط في فخ الخسارة الثقيلة من نابولي على ملعب سان باولو.

جنوى الدوري الإيطالي تورينو
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