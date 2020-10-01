رسميا - اتحاد كرة اليد يعلن مواعيد استئناف دوري موسم 2019 - 2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد مباريات استئناف دوري موسم 2019 - 2020 يومي 12 و13 نوفمبر المقبل.

وانطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري لموسم 2020 - 2021 هذا الأسبوع بالدور التمهيدي الأول.

وخاطب اتحاد كرة اليد المصري الأندية المعنية بشكل رسمي لإخطارهم بمواعيد استئناف أخر جولتين من الموسم الماضي.

وجاء الجدول كالآتي:

الخميس 12 نوفمبر:

الأهلي × طلائع الجيش

الزمالك × سبورتنج

الأولمبي × هيليوبوليس

سموحة × البنك الأهلي

الجمعة 13 نوفمبر:

الجيش × الأولمبي

سبورتنج × سموحة

هيليوبوليس × البنك الأهلي

الأهلي × الزمالك

وتنحصر المنافسة بين الزمالك والأهلي، إذ يتصدر الأبيض جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الفريق الأحمر.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراتين من أجل معادلة عدد النقاط واللجوء لمباراة فاصلة حال فاز الزمالك على سبورتنج، أما الزمالك فلا يحتاج سوى الفوز في المباراتين لحصد اللقب.