كالتشيو ميركاتو: دوجلاس كوستا رفض الانتقال لـ مانشستر يونايتد

رفض البرازيلي دوجلاس كوستا الرحيل جناح يوفنتوس الإيطالي صوب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويأمل اللاعب وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي في إقناع أندريا بيرلو بالاعتماد على خدماته الموسم الحالي والقتال على مقعد أساسي في التشكيل.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد مستعدا للتفاوض مع يوفنتوس لكن اللاعب رفض الانتقال لملعب أولد ترافورد.

يأتي تفكير يونايتد في ضم كوستا البالغ 30 عاما في الوقت الذي يتفاوض فيه مع برشلونة لضم عثمان ديمبيلي.

ويصر اللاعب على أن لديه القدرة بإقناع بيرلو بقدراته الموسم الجاري.

كوستا انضم لصفوف يوفنتوس موسم 2017-18 معارا من بايرن ميونيخ وضمه البيانكونيري بشكل نهائي الموسم التالي بـ 40 مليون يورو.

الدولي البرازيلي شارك في 103 مباراة في جميع المسابقات سجل 10 وصنع 21 ومتوجا بـ 5 ألقاب.