موسيماني مع الأهلي - عرابي لـ في الجول: كنت أتمنى منح الفرصة للمدرب المصري.. قد ينجح عن فايلر

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 14:34

كتب : حسام نور الدين

موسيماني - صن داونز

تمنى أسامة عرابي نجم الأهلي الأسبق لو تم منح الفرصة للمدرب المصري طالما قرر النادي الاعتماد على مدرب إفريقي.

وأعلن الأهلي تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا لمدة موسمين لخلافة ريني فايلر.

وقال عرابي لـ FilGoal.com: "بشكل عام كنت أتمنى أن يحصل مدرب مصري على هذه الفرصة طالما تقرر منحها لمدرب إفريقي".

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وأوضح "لدينا كفاءات كبيرة في مصر ومن أبناء الأهلي ولكن في النهاية هذا الأمر لا يتعلق بفنياته كمدرب وإنما التجربة في العموم".

وأضاف عرابي "لا خلاف على أن موسيماني مدرب قدير وكفء ونجح في فك شفرة بطولة إفريقيا، وأعتقد أنها المقوم الأساسي للحكم على مدرب لنادي مثل الأهلي".

وتابع "فايلر مدرب محترم وقدم مستويات مميزة، لكن تجربته مع الأهلي لم تكتمل لأنه لم ينه مشواره في إفريقيا بالكامل".

وشدد "ليس تقليلا منه ولكن الدوري ليس المقياس، عندما كنت لاعبا حصلت على اللقب مرتين دون خسارة أي مباراة وفعلها الأهلي مع جوزيه".

وأتم تصريحاته "من الوارد أن يكون الجنوب إفريقي أفضل من السويسري ولكن بشرط أن يحالفه التوفيق، كل مقومات النجاح في الأهلي ويبقى التوفيق صاحب الكلمة العليا".

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