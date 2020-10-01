كرة يد - مصر 2021.. أربع حافلات لنقل متطوعي الإسكندرية المقبولين لاجتماعات اللجان المتخصصة

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 14:21

كتب : FilGoal

مصر 2021

قررت لجنة المتطوعين للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021 توفير وسيلة انتقال لمتطوعي محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها اللذين تم قبولهم بشكل مبدئي، لنقلهم إلى القاهرة والعودة إلى الاسكندرية يومي الأحد والاثنين المقبلين، 4 و5 أكتوبر.

ويستهل مسئولي اللجان المتخصصة المقابلات معهم في مركز التعليم المدني بالزمالك، وذلك بعد ترشيحهم من قبل اللجنة وإعلان الأكواد الخاصة بهم على الموقع الرسمي للبطولة قبل أيام قليلة.

وصرح الدكتور شريف أبو العينين رئيس لجنة المتطوعين لموقع مصر 2021: "هذه الخطوة جاءت بقرار من الكابتن حسين لبيب مدير البطولة وتماشيا مع دور وزارة الشباب والرياضة الواضح في توفير كافة سبل ووسائل النجاح في البطولة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

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وأوضح "تلك الخطوة تأتي تيسيرا على الشباب والشابات اللذين سيأتون للقاهرة خلال اليومين المحددين. مواعيد التحرك ستكون في العاشرة والحادية عشر والنصف صباحا خلال اليومين وذلك من أمام نادي الاتحاد السكندري، علما بأنه موعد تجمع المتطوعين سيكون قبل موعد التحرك بنصف ساعة وسيتواجد مسؤول من لجنة المتطوعين للإشراف على حركة الحافلة".

وأشار ابو العينين إلى أن "كل متطوع عليه الالتزام بالمواعيد المحددة له سلفا، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية. لن يسمح بركوب الحافلة لمن لم يلتزم بالتعليمات الوقائية".

وأتم "سيتم مراجعة الأكواد الخاصة بكل متطوع والتأكد من الرقم القومي، وكذلك التزامهم بالزي الرسمي قبل التحرك من الإسكندرية".

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