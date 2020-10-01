أحمد حسن: موسيماني اختيار مثالي لـ الأهلي على المدى القريب

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 14:12

كتب : FilGoal

موسيماني - صن داونز

أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق بخطوة تعاقد إدارة الأهلي مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، خلفًا للسويسري ريني فايلر.

صرح الصقر عبر إذاعة راديو مصر "أرى أن التعاقد مع موسيماني خطوة مناسبة جدا وفقا للظروف التي يمر بها الأهلي، فهو الأنسب مع اقتراب موعد مباراتي الوداد".

وأضاف "أرى أن موسيماني خيار مثالي، لديه دراية كبيرة بالأهلي والكرة الإفريقية، إنه رهان كبير وسلاح ذو حدين، فمن الوارد أن ينجح مع الأهلي، ولكن على المدى البعيد لا يمكن الحكم عليه".

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واستطرد نجم الأهلي والزمالك السابق "البعض يرى أن مكانة الأهلي تتطلب التعاقد مع مدرب أوروبي، ولكن حال الاستعانة بمدرب لا يملك سيرة ذاتية قوية كان سيشكل ضغطا كبيرا على إدارة النادي في هذا التوقيت".

وواصل "لا أعرف شخصية بيتسو موسيماني، ولكنه مدرب مجتهد وطموح وحقق إنجازات مع صن داونز".

في سياق آخر، وبشأن ما تردد عن تسريب رقم الهاتف الخاص بالمدرب السويسري ريني فايلر، وتعرضه لهجوم شديد من جماهير الأهلي، رد أحمد حسن "تصرف صبياني، يجب محاسبة المسؤول عنه، لأنه لابد أن تنتهي العلاقة بين الطرفين بشكل لائق، وقد سبق أن تعرضت لموقف مشابه، مما أثار دهشتي وغضبي في نفس الوقت".

في الدوري الأهلي موسيماني
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