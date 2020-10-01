كيميتش: لم تكن أفضل مبارياتنا لكننا نجحنا في حصد السوبر الألماني

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 14:05

كتب : FilGoal

تتويج بايرن ميونيخ بالسوبر الألماني

اعترف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ بأن فريقه لم يقدم أفضل مبارياته في السوبر الألماني ضد بروسيا دورتموند، لكنه شدد على أن فريقه يستحق التتويج.

تُوج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 3-2، لقب هو الخامس للبافاري هذا الموسم بعدما حقق لقب الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وقال كيميتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في نهاية الأمر حصلنا على كأس السوبر، وهذا شعور جيد".

أخبار متعلقة
مساعد كلوب: سنواجه أرسنال بمزيج من الشباب والخبرة فليك: ما حدث أمام دروتموند في السوبر يظهر عقلية بايرن كادينا سير: برشلونة يقدم العرض الثاني لضم إريك جارسيا ذا أثليتك: روما يقترب من ضم سمولينج

وأضاف "لقد قاتلنا من أجل اللقب، حتى لو لم تكن أفضل مباراة لنا".

وأردف "يمكنك أن ترى أننا نمتلك عقلية الفوز حتى في أي مباراة لا نلعب فيها بشكل جيد".

وتابع "لم ندخل الشوط الثاني بشكل جيد، كان علينا فقط أن نكون أكثر حسمًا".

بدأ اللقاء بهدف من الفرنسي كورنتين توليسو في الدقيقة 18 بعدما تلقى عرضية من روبرت ليفاندوفسكي سددها قوية ليتصدى لها الحارس وتابع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 أضاف توماس مولر الهدف الثاني برأسية عقب عرضية رائعة من الكندي الشاب ألفونسو ديفيز.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول قلص يوليان براندات النتيجة بعدما تلقى تمريرة من هالاند داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تلقى النرويجي إيرلنج هالاند تمريرة من توماس ديلايني وسجل هدفا بتسديدة قوية على يمين مانويل نوير.

جوشوا كيميتش سجل هدف الفوز القاتل بعد تمريرة من ليفاندوفسكي بعدما سدد وتصدى لها الحارس وأثناء سقوطه تابع الكرة في الشباك معلنا عن تقدم البافاري في الدقيقة 82.

وسيكون أمام كتيبة هانز فليك فرصة الحصول على السداسية التاريخية لأول مرة في تاريخه ومعادلة برشلونة حال إقامة كأس العالم للأندية 2020 والتي لم تُحدد موعد إقامتها بعد.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 8 ألقاب للسوبر المحلي بينما يمتلك دورتموند (وصيف الدوري الموسم الماضي) 6 ألقاب آخرها الموسم الماضي.

بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند جوشوا كيميتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد لم يخطرنا بموقف القائمة.. ومصير بطولة إفريقيا 35 دقيقة | رياضات أخرى
حارس دروتموند: خسارة السوبر الألماني مريرة للغاية 40 دقيقة | أوروبا
مصدر من صنداونز يكشف لـ في الجول مرافقي موسيماني في رحلته إلى مصر.. ومصير موكينا 47 دقيقة | إفريقيا
بالقرب من شخصية موسيماني.. حياته تتمحور حول كرة القدم ويمكنه أن ينفث النار أحيانا 49 دقيقة | تقرير في الجول
رسميا - تأجيل مواجهة جنوى وتورينو بسبب إصابات فيروس كورونا ساعة | أوروبا
رسميا - اتحاد كرة اليد يعلن مواعيد استئناف دوري موسم 2019 - 2020 ساعة | رياضات أخرى
زيدان: لم نقدم مباراة رائعة أمام بلد الوليد لكن يجب التحلي بالصبر والهدوء ساعة | أوروبا
كالتشيو ميركاتو: دوجلاس كوستا رفض الانتقال لـ مانشستر يونايتد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 3 تقرير إيطالي: سباليتي قريب من خلافة فايلر في الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك