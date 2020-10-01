كيميتش: لم تكن أفضل مبارياتنا لكننا نجحنا في حصد السوبر الألماني

اعترف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ بأن فريقه لم يقدم أفضل مبارياته في السوبر الألماني ضد بروسيا دورتموند، لكنه شدد على أن فريقه يستحق التتويج.

تُوج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 3-2، لقب هو الخامس للبافاري هذا الموسم بعدما حقق لقب الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وقال كيميتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في نهاية الأمر حصلنا على كأس السوبر، وهذا شعور جيد".

وأضاف "لقد قاتلنا من أجل اللقب، حتى لو لم تكن أفضل مباراة لنا".

وأردف "يمكنك أن ترى أننا نمتلك عقلية الفوز حتى في أي مباراة لا نلعب فيها بشكل جيد".

وتابع "لم ندخل الشوط الثاني بشكل جيد، كان علينا فقط أن نكون أكثر حسمًا".

بدأ اللقاء بهدف من الفرنسي كورنتين توليسو في الدقيقة 18 بعدما تلقى عرضية من روبرت ليفاندوفسكي سددها قوية ليتصدى لها الحارس وتابع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 أضاف توماس مولر الهدف الثاني برأسية عقب عرضية رائعة من الكندي الشاب ألفونسو ديفيز.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول قلص يوليان براندات النتيجة بعدما تلقى تمريرة من هالاند داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تلقى النرويجي إيرلنج هالاند تمريرة من توماس ديلايني وسجل هدفا بتسديدة قوية على يمين مانويل نوير.

جوشوا كيميتش سجل هدف الفوز القاتل بعد تمريرة من ليفاندوفسكي بعدما سدد وتصدى لها الحارس وأثناء سقوطه تابع الكرة في الشباك معلنا عن تقدم البافاري في الدقيقة 82.















وسيكون أمام كتيبة هانز فليك فرصة الحصول على السداسية التاريخية لأول مرة في تاريخه ومعادلة برشلونة حال إقامة كأس العالم للأندية 2020 والتي لم تُحدد موعد إقامتها بعد.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 8 ألقاب للسوبر المحلي بينما يمتلك دورتموند (وصيف الدوري الموسم الماضي) 6 ألقاب آخرها الموسم الماضي.