إلغاء تدريب جنوى لإجراء مسحات فيروس كورونا

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 14:04

كتب : FilGoal

جنوى

ألغى نادي جنوى الإيطالي تدريبات الفريق صباح اليوم الخميس من أجل خضوع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمسحات طبية لفيروس كورونا.

التدريبات شهدت تواجد اللاعبين الذين جاءت نتيجتهم سلبية في المسحات الطبية الأخيرة لإجراء فحص جديد.

وكان جنوى قد أعلن في وقت سابق إصابة 14 شخصا بين صفوفه بـ فيروس كورونا في اليوم التالي من الخسارة أمام نابولي 6-0.

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الفحوصات أثبتت أن 8 لاعبين خاضوا المباراة وهم مصابون بـ فيروس كورونا.

فيما غاب عن المباراة الحارس ماتيا بيرين ولاعب الوسط لاسي شوني بسبب إصابتهم بـ كورونا وعزلهم في المنزل.

نتيجة المسحة الطبية المقررة اليوم ستكشف موقف مباراة جنوى ضد تورينو في ملعب لويجي فيرارس يوم الأحد المقبل من التأجيل أو إقامتها.

جنوى افتتح الموسم بالفوز 4-1 على كوتروني قبل أن يسقط في فخ الخسارة الثقيلة من نابولي على ملعب سان باولو.

جنوى الدوري الإيطالي
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