رسميا - "الصمت".. برشلونة يعزز قائمته بـ ديست

أعلن برشلونة يوم الخميس توصله لاتفاق مع أياكس ليحصل على الظهير الأيمن سيرجينو ديست مقابل 21 مليون يورو.

سيرجينو دست النادي : برشلونة برشلونة

وتنص الصفقة على 5 ملايين يورو أخرى يدفعها برشلونة على شكل متغيرات.

وتعاقد النادي الكاتالوني مع اللاعب لمدة 5 مواسم وبشرط جزائي قدره 400 مليون يورو.

ونشر برشلونة فيديو في تويتر لديست، الذي أراده بايرن ميونيخ بطل أوروبا، في ملعب كامب نو وعلق "الصمت..".

وبحث برشلونة عن ظهير أيمن لتعويض البرتغالي نيلسون سيميدو الذي رحل إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

ديست (19 عاما) لاعب أمريكي الأصل مولود في هولندا، واختار تمثيل منتخب الولايات المتحدة.

ويعتبر ديست من ناشئي أياكس أمستردام، وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، وخاض مع فريق العاصمة الهولندية 37 مباراة، سجّل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف.

ويمتلك ديست 3 مباريات دولية مع منتخب الولايات المتحدة، وحصد جائزة أفضل موهبة أمريكية شابة عن عام 2019.