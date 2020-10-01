موسيماني مع الأهلي - ضياء السيد لـ في الجول: أنا ضد التصنيف.. ويجب حمايته في الإعلام

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 13:33

كتب : بسام أبو بكر

بيتسو موسيماني - صن داونز

يرى ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق أنه من المبكر الحكم على اختيار بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي.

وأعلن الأهلي تعيين موسيماني رسميا لمدة موسمين لخلافة ريني فايلر.

وقال ضياء السيد لـ FilGoal.com: "أهم شيء طالما اختيار موسيماني عن اقتناع أن تحمي الرجل في الإعلام".

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وأوضح "على سبيل المثال غير مقبول التبرير بالقول أن قدومه بسبب ضيق الوقت وأنه يعلم إفريقيا فتعاقدنا معه".

وشدد "طالما تعاقدت معه فأنت لديك قناعة تامة به".

وبالحديث عن كونه أول إفريقي غير مصري يتولى قيادة الأهلي قال السيد: "أنا ضد التصنيف".

وتابع "لا أفكر أن هذا أرجنتيني أو مكسيكي أو أوروبي، الأهم أن يكون المدرب جيد بغض النظر عن جنسيته".

وعن رأيه الشخصي أوضح "انتظر حتى أرى طريقته في الملعب قبل الحكم عليه".

وأتم تصريحاته "شاهدنا موسيماني عندما واجه الأهلي والزمالك، لكن لم أتابعه في باقي مبارياته لذلك انتظر قيادته الرسمية".

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