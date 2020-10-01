اسكواش - مواعيد نهاية دور المجموعات ببطولة السلسلة الختامية

تختتم مساء اليوم الخميس منافسات دور المجموعات ببطولة السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش.

ويستضيف نادي وادي دجلة البطولة المقامة لأفضل 8 لاعبين على مستوى العالم حتى 3 أكتوبر في "مول العرب" للعام الثاني على التوالي.

وضمن علي فرج ومروان الشوربجي ونور الشربيني تأهلهم لنصف النهائي.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

جدول ختام دور المجموعات كالآتي:

نوران جوهر × جويل كينج (نيوزلاندا) (الساعة 6:00)

كريم عبد الجواد × سيمون روزنر (ألمانيا) (الساعة 6:45)

نور الطيب × هانيا الحمامي (الساعة 7:30)

طارق مؤمن × مروان الشوربجي (الساعة 8:15)

كاميل سيرم (فرنسا) × أماندا صبحي (أمريكا) (الساعة 9:00)

بول كول (نيوزلاندا) × جويل ماكين (ويلز) (الساعة 9:45)