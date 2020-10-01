اسكواش - مواعيد نهاية دور المجموعات ببطولة السلسلة الختامية

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 12:57

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

تختتم مساء اليوم الخميس منافسات دور المجموعات ببطولة السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش.

ويستضيف نادي وادي دجلة البطولة المقامة لأفضل 8 لاعبين على مستوى العالم حتى 3 أكتوبر في "مول العرب" للعام الثاني على التوالي.

وضمن علي فرج ومروان الشوربجي ونور الشربيني تأهلهم لنصف النهائي.

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ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

جدول ختام دور المجموعات كالآتي:

نوران جوهر × جويل كينج (نيوزلاندا) (الساعة 6:00)

كريم عبد الجواد × سيمون روزنر (ألمانيا) (الساعة 6:45)

نور الطيب × هانيا الحمامي (الساعة 7:30)

طارق مؤمن × مروان الشوربجي (الساعة 8:15)

كاميل سيرم (فرنسا) × أماندا صبحي (أمريكا) (الساعة 9:00)

بول كول (نيوزلاندا) × جويل ماكين (ويلز) (الساعة 9:45)

اسكواش السلسلة الختامية
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