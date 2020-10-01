خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار يانكون ميتشيل

استقر مجلس إدارة الأهلي على استمرار يانكون ميتشيل مدرب الحراس في الجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي حصل على موافقة يانكون ميتشيل للاستمرار مع الفريق، وحصل أيضا على موافقة بيتسو موسيماني لتواجد مدرب الحراس في جهازه.

بيتسو موسيماني يصل خلال ساعات إلى القاهرة من أجل بدء مهمته في تدريب الأهلي بشكل رسمي خلفا لـ ريني فايلر الذي سيصدر قرار انفصاله عن الفريق بشكل رسمي خلال ساعات.

ويصطحب موسيماني معه رولاني موكواني كمدرب مساعد، وكابيلو رانجواجا مخطط أحمال.

محمد الشناوي حارس الأهلي الأساسي قدم هذا الموسم اداء رائعا تحت قيادة يانكون ميتشيل، نال على إثرها ثناء الجميع وجعل استمراره مطلبا لجماهير الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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