مساعد كلوب: سنواجه أرسنال بمزيج من الشباب والخبرة

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف الفريق ضد أرسنال

أوضح بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه لن يلعب بكامل تشكيلته الأساسية ضد أرسنال في كأس رابطة المحترفين يوم الخميس.

وخسر أرسنال من ليفربول بنتيجة 1-3 في الجولة الثالثة من الدوري، قبل أن يحل من جديد ضيفا على ملعب أنفيلد ضمن الدور الرابع من كأس الرابطة.

وقال لايندرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سنلعب ضد أرسنال في كأس الرابطة بفريق قوي، يجمع مزيجا بين الشباب والخبرة كما نفعل دائما".

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وأضاف "سيكون الفريق الذي لديه الحماس الكافي والشغف للعودة مرة أخرى إلى أنفيلد وتحقيق الفوز، كما لو أنها مباراة نهائية".

وكان الطرفان قد تقابلا الموسم الماضي في مواجهة انتهت بنتيجة 5-5 ليفوز بعدها الريدز بركلات الترجيح بكأس الرابطة.

وأكمل لايندرز "نؤمن بأن المواهب الشابة في فريق ليفربول سيكون لها تأثير كبير، هم يصبحون أقوى يوماً بعد يوم ويبذلون جهداً كبيرا في التدريبات بالإضافة إلى تعلمهم الكثير من اللاعبين في الفريق الأول، أنا سعيد جداً بتطورهم".

واستمر "أنا سعيد جداً بتطور كورتيس جونز، بثد سجل أمام لينكولن ويتطور بشكل كبير، نحبه حقاً هنا، هو شجاع ولديه ثقة كبيرة بالنفس، ويمتلك مهارة كبيرة وحس تهديفي متميز".

وأجرى ليفربول 10 تعديلات على التشكيلة الأساسية في مواجهة أرسنال عن التي حققت الفوز بنتيجة 7-2 على على لينكولن سيتي يوم الخميس الماضي في كأس الرابطة.

وشدد "واحدة من أكبر نقاط قوتنا في المواسم الأخيرة هي احترام كل فرد في الفريق للوظيفة التي يجب القيام بها. إذا كنت تبدأ أساسيًا أم لا، هذا هو الفريق وهذا الاحترام يجعلنا أقوياء".

وأتم مساعد كلوب "من المهم استخدام كل نقاط القوة، نحن نتطلع إلى ذلك".

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال انتصر في آخر مواجهتين بين الفريقين، ولكن كلوب تفوق على منافسه الإسباني وحصد نقطته التاسعة في البطولة مشتركا في الصدارة مع ليستر سيتي وإيفرتون.

فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط، في ظل مشاركة محمد صلاح ومحمد النني طوال المباراة مع الفريقين، وصناعة صلاح لهدف.

ليفربول أرسنال
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