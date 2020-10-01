تشكيل الزمالك المتوقع – كاسونجو يقود هجوم باتشيكو أمام المصري.. وغياب طارق حامد

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 12:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

جايمي باتشيكو في مران الزمالك

يقود كابونجو كاسونجو هجوم الزمالك أمام المصري، فيما يستمر محمود عبد الرحيم "جنش في حراسة المرمى.

استقر جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد لـ الزمالك على التشكيل الأقرب لمواجهة المصري مساء اليوم الخميس.

طارق حامد ومصطفى محمد لاعبا الفريق الأساسيين يغيبان عن اللقاء للإجهاد، فيما يستمر جنش في حراسة المرمى على الأغلب، مع مفاضلة بين عودة محتملة أيضا لـ محمد أبو جبل.

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فرجاني ساسي يعود للتشكيل الأساسي، ويبدأ بنشرقي كأساسي للقاء الثاني على التوالي.

من جهة أخرى، يستمر حازم إمام كظهير أيمن بعد العودة من الإصابة والإيقاف.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش" (محمد أبو جبل)

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: فرجاني ساسي – إمام عاشور.

أمامهما: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

ويلتقي الزمالك مع المصري مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

اختر بنفسك تشكيل الزمالك المثالي أمام المصري من هنا.

في الدوري المصري الزمالك كاسونجو
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