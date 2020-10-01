طلعت يوسف: قارنوا بين الاتحاد الموسم الماضي والحالي.. من الصعب جدا استمراري

يرى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أنه من الصعب جدا استمراره مع الفريق الموسم المقبل وانتظاره لنهاية مشواره للرحيل.

وكشف طلعت يوسف عن تعرضه لضغوط كبيرة رغم أن الفريق كان يعاني من شبح الهبوط الموسم الماضي ونجاحه في بناء فريق جيد للموسم الجاري.

وقال طلعت يوسف: "توليت قيادة الاتحاد السكندري تحت ضغط، ونجحنا في استمرار الفريق في الدوري الممتاز بظروف شاهدها الجميع بفارق نقطة عن أقرب الهابطين".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "تحددت أهداف الفريق وجئت لبناء فريق وهذا يحدث خلال موسمين أو ثلاثة على الأقل من واقع خبرتي".

وشدد "انظروا للاتحاد السكندري الآن، أبني فريقا كان ينافس على الهبوط في الموسم الماضي".

وأوضح "هناك قصور في بعض الأمور بالتأكيد، لكن الفريق كان يسير بصورة جيدة، هناك أمور خارجة عن إرادتك في التعاقدات فأنت لست بيراميدز أو الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع أي لاعب تريده".

وكشف طلعت يوسف "مر الفريق بظروف صعبة أيضا هذا الموسم وقمنا بالدفع بلاعبين من مواليد 2001، الدوري متبقي به 3 أسابيع فقط ولم نستعيد أوكوي حتى الآن".

وبسؤاله "رغم ما حققناه لم نتلق استحسان؟ لا انتظر ذلك عندما أقود الاتحاد أشعر أن ذلك واجبي، لكن ما يزعجني الصوت العالي داخل الوسط في الإسكندرية".

وكشف طلعت يوسف "جلست مع محمد مصيلحي قبل وبعد مواجهة الأهلي من أجل الاعتذار وعدم استمراري مع الفريق".

وأتم تصريحاته "من الصعب جدا جدا استمراري مع الاتحاد السكندري عقب نهاية الموسم الجاري، لو لم يتواجد هذا المجلس لكنت رحلت من فترة استمراري لنهاية الموسم أدبيا فقط".