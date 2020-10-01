مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لقاء سموحة صعب.. ونخوض كل مباراة على حدة

يرى أبو طالب العيسوي المدرب العام للإسماعيلي أن مواجهة سموحة ستكون صعبة بسبب الاقتراب من ختام مسابقة الدوري.

ويلعب الإسماعيلي أمام سموحة غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

وقال العيسوي لـ FilGoal.com: "نخوض كل مباراة على حدة حتى لا نثقل على اللاعبين في هذا التوقيت الصعب من الموسم".

وتابع "نتجه لتحفيظ اللاعبين المطلوب منهم من كل لقاء وفق معلوماتنا عن الفريق المنافس".

وأضاف "نتجه لتعديل الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة لتصحيح الأوضاع".

وكان الإسماعيلي قد تغلب على طلائع الجيش في أخر مبارياته في الوقت القاتل ليخطف نقاط المباراة.

وعن مواجهة سموحة قال العيسوي: "ستكون مواجهة صعبة بكل تأكيد".

وأوضح "سموحة يملك العديد من مفاتيح اللعب واللاعبين أصحاب القدرات الذين يجب مواجهتهم للحد من خطورة الفريق مثل حسام حسن وناصر ماهر".

وأتم تصريحاته "الجهاز يعتمد على رغبات اللاعبين في مواصلة الانتصارات وتعديل وضع الفريق في جدول المسابقة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة من 29 مباراة.