فليك: ما حدث أمام دروتموند في السوبر يظهر عقلية بايرن

أشاد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بما قدمه لاعبيه في لقاء السوبر الألماني ضد بروسيا دورتموند، رغم صعوبة تحقيق الفوز.

تُوج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 3-2، لقب هو الخامس للبافاري هذا الموسم بعدما حقق لقب الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "التتويج بكأس السوبر كان مهما لنا، كان هذا هدفنا، لقد نجحنا في تحقيقه، ولذا أوجه تحياتي للفريق".

وأضاف "هناك الكثير من المباريات التي يتعين علينا لعبها. لذلك من المهم أيضًا أن تحسم المباريات بنفسك. هذا يظهر عقلية الفريق".

وواصل "لم يكن الأمر بهذه السهولة، خاصة الشوط الثاني. تقدمنا 2-0 واستحقينا ذلك. ثم صعبنا المهمة على أنفسنا. كان علينا أن نفعل ما هو أفضل".

وأتم فليك "جوشوا كيميش لديه عقلية وصفات متميزة. هذا هو السبب في أنه يسير في طريق جيد حقًا ليكون أحد هؤلاء اللاعبين المؤثرين في تاريخ هذا النادي".

بدأ اللقاء بهدف من الفرنسي كورنتين توليسو في الدقيقة 18 بعدما تلقى عرضية من روبرت ليفاندوفسكي سددها قوية ليتصدى لها الحارس وتابع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 أضاف توماس مولر الهدف الثاني برأسية عقب عرضية رائعة من الكندي الشاب ألفونسو ديفيز.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول قلص يوليان براندات النتيجة بعدما تلقى تمريرة من هالاند داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تلقى النرويجي إيرلنج هالاند تمريرة من توماس ديلايني وسجل هدفا بتسديدة قوية على يمين مانويل نوير.

جوشوا كيميتش سجل هدف الفوز القاتل بعد تمريرة من ليفاندوفسكي بعدما سدد وتصدى لها الحارس وأثناء سقوطه تابع الكرة في الشباك معلنا عن تقدم البافاري في الدقيقة 82.















وسيكون أمام كتيبة هانز فليك فرصة الحصول على السداسية التاريخية لأول مرة في تاريخه ومعادلة برشلونة حال إقامة كأس العالم للأندية 2020 والتي لم تُحدد موعد إقامتها بعد.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 8 ألقاب للسوبر المحلي بينما يمتلك دورتموند (وصيف الدوري الموسم الماضي) 6 ألقاب آخرها الموسم الماضي.