كادينا سير: برشلونة يقدم العرض الثاني لضم إريك جارسيا

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 11:54

كتب : FilGoal

إيريك جارسيا - مانشستر سيتي - ليون

قدم برشلونة عرضه الثاني من أجل ضم إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد جارسيا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم ويسعى الفريق لتحقيق استفادة مالية من بيع اللاعب.

وكشفت إذاعة كادينا سير أن برشلونة قد عرضه الثاني بقيمة 8 ملايين يورو بالإضافة إلى 2 مليون متغيرات.

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ويسعى سيتي لبيع اللاعب مقابل 20 مليون يورو وفقا للإذاعة الإسبانية.

جارسيا صاحب الـ19 عاما انضم إلى سيتي قادما من أكاديمية برشلونة بمبلغ مليون و700 ألف يورو، في صيف 2017.

وشارك جارسيا خلال الموسم الماضي في 25 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

برشلونة مانشستر سيتي إريك جارسيا
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