مجلس الأهلي يجتمع قبيل الإعلان عن رحيل فايلر والاتفاق مع موسيماني

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 11:34

كتب : أحمد الخولي

مجلس إدارة الأهلي

يجتمع مجلس إدارة الأهلي في مقر النادي وقبل ساعات قليلة من الإعلان عن تولي بيتسو موسيماني تدريب الفريق.

ويأتي اجتماع مجلس إدارة الأهلي المنعقد حاليا، لتحديد طريقة الإعلان عن رحيل ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق، وإسناد المهمة لبيتسو موسيماني المدرب الجديد.

FilGoal.com علم في وقت سابق بأن ريني فايلر استقل طائرته بالفعل إلى سويسرا، وذلك بعد ساعات قليلة من مغادرته للمؤتمر الصحفي عقب لقاء الأهلي والترسانة غاضبا بسبب سؤال حول سبب رحيله عن الأهلي.

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من جهة أخرى، ما زال الأهلي في انتظار موسيماني حاليا، والذي سيصل القاهرة خلال ساعات قادما من جنوب إفريقيا بعد فسخ تعاقده مع ماميلودي صنداونز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

في الدوري الأهلي موسيماني فايلر
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