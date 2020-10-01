ليون: 3 أندية كبيرة مهتمة بـ حسام عوار

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

قال جان ميشيل أولاس مدرب ليون إن أندية كبيرة مهتمة بالحصول على خدمات حسام عوار لاعب وسط الفريق.

حسام عوار

النادي : أولمبيك ليون

وصرح أولاس للصحفيين "نعلم أن 3 أندية كبيرة مهتمة به. فريقان على المدى القريب، وفريق على المدى البعيد".

وواصل "لم يتطور شيء. كل الأندية لا تستطيع دفع المبلغ الذي يريده ليون".

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ولا زالت أندية تفاوض ليون للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي البالغ عمره 22 عاما.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في وقت سابق أن عوار، ذو الأصول الجزائرية، وافق على الانتقال لأرسنال الإنجليزي، بينما أوضح ليون أن الأخير لم يوفر بعد المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب.

وكتبت أن أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي وبرشلونة مهتمة باللاعب الذي يريد ليون 60 مليون يورو مقابل رحيله.

وشارك عوار في 140 مباراة مع ليون وسجل 24 هدفا وأرسل 27 تمريرة حاسمة.

ويمتد عقده مع الفريق إلى 2023.

حسام عوار
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