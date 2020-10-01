رسميا - 90 دقيقة تكفي.. ميلان يضم هاوج

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 11:19

كتب : إسلام أحمد

جينس بيتير هاوج - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم النرويجي الشاب جينس بيتير هاوج من صفوف بودو جليمت النرويجي.

اللاعب وقع على عقود انتقال حتى صيف 2025، ووفقا للتقارير فأن الصفقة كلفت الروسونيري 5 ملايين يورو.

وسيرتدي هاوج القميص رقم 15 مع النادي اللومباردي.

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90 دقيقة كانت كفيلة بإقناع ميلان بضرورة ضم الجناح البالغ 20 عاما، الفريقيان التقيا في الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي الخميس الماضي وميلان تفوق بنتيجة 3-2.

النرويجي الشاب صنع هدفا وسجل آخر بتسديدة قوية، جعلت إدارة ميلان تتمسك بضم اللاعب بعد فترة طويلة من المتابعة.

الجناح الأيسر سجل 14 هدفا وصنع 9 في 17 مباراة بالدوري النرويجي هذا الموسم.

وكان اللاعب قد علق على رغبته في ارتداء قميص ميلان قائلا: "إنه النادي الذي قد أرغب في اللعب له" حسب تقارير صحيفة إيطالية عقب المباراة.

ميلان رغم فوزه 3-2 على ملعب سان سيرو، إلا أن اللاعب تلقى إشادة من ستيفانو بيولي المدير الفني عقب اللقاء إذ قال عنه "تابعناه جيدا ونعلم قدراته على التحرك بين الخطوط ومراوغة الخصم، هو لاعب على مستوى أوروبي".

وأصبح النرويجي خامس صفقات الفريق الصيف الجاري بعد ضم ساندرو تونالي من بريشيا وشيبريان تاتاروشانو من ليون وبيير كالولو من أولمبيك ليون وبراهيم دياز من ريال مدريد.

وحصل ميلان في الصيف الحالي بشكل نهائي على سيمون كايير وأليكسيس ساليميكيرز ومدد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش لنهاية الموسم.

ميلان هاوج
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