سكاي: مهاجم بنفيكا يقترب من حل أزمة هجوم توتنام

توصل توتنام لاتفاق لضم البرازيلي كارلوس فينيسيوس من بنفيكا البرتغالي لتدعيم هجومه في الصيف الجاري.

الفريق الإنجليزي يسعى لضم مهاجم يلعب دور البديل للهداف هاري كين.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فأن البرازيلي سينضم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

بنفيكا ضم البرازيلي من نابولي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، وسجل 24 هدفا في الموسم المنصرم.

وأصبح المهاجم البالغ 25 عاما هدفا لعدة أندية أبرزها يوفنتوس وإنتر.

وخاض كارلوس مباراتين فقط الموسم الحالي مع النسور، ويقترب من الاستعداد لتدعيم هجوم الديوك اللندنية.

وكان البولندي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي من أقرب اللاعبين للانضمام لصفوف الفريق الإنجليزي.

توتنام ضم في الصيف الحالي، جو هارت في صفقة انتقال حر، وسيرخيو ريجيلون من ريال مدريد ومات دوهيرتي من ولفرهامبتون وبيير هويبيرج من ساوثامبتون، وجاريث بيل معارا من ريال مدريد.