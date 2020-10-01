مواعيد مباريات الخميس 1 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة – المصري ضد الزمالك.. وأرسنال مع ليفربول

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 10:24

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد أرسنال

نحن بصدد يوم عامر بالمباريات، فكونوا بالموعد.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 1 أكتوبر والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يبدأ اليوم بمباراة الجونة وطنطا الساعة الخامسة والنصف مساء في الجولة الـ31 من الدوري. المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي الثامنة مساء تقام قمة الجولة بين المصري والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإسباني

اليوم أيضا تٌقام بعض مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

إشبيلية يواجه ليفانتي الساعة السابعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3. في نفس التوقيت يلعب أتليتك بلباو مع قادش عبر بي إن سبورتس 8.

وفي التاسعة والنصف مساء، يلعب سيلتا فيجو مع برشلونة عبر بي إن سبورتس 3.

كأس الرابطة الإنجليزية

وفي إنجلترا، يتجدد اللقاء بين أرسنال وليفربول، لكن في كأس الرابطة الإنجليزية هذه المباراة. تقام المباراة الساعة التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

قبل ذلك يلتقي برينتفورد مع فولام الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 11.

ثم يلتقي أستون فيلا مع ستوك سيتي الساعة الثامنة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

مواعيد مباريات الخميس المصري الزمالك
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