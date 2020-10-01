موسيماني مع الأهلي.. كيف تقبلت جنوب إفريقيا نبأ توليه تدريب القلعة الحمراء

بصوت يعتليه الحماس قال مودوزي مدونجي صحفي قنوات "سوبرسبورت" وأحد أشهر المعدين هناك لـFilGoal.com فور معرفته بأنباء تعيين موسيماني مدربا للأهلي: "إن حصل على ما يكفيه من وقت فسيحقق الكثير من الإنجازات".

رحل ريني فايلر عن تدريب الأهلي وبعد وقت قصير أعلن النادي تعيين بيتسو موسيماني مدربا للفريق.

جنوب إفريقيا استقبلت الخبر بفرح شديد، وذلك لأن موسيماني كتب التاريخ بالفعل بتلك الخطوة.

قال مدونجي لـFilGoal.com: "أحبه كثيرا، إنه مدرب رائع ويحب كرة القدم كثيرا، ولديه ولع بكرة القدم الحديثة، ويحب القارة كثيرا، كرة القدم تربطنا".

كيف استقبل مدربو الأندية ومن واجهوا موسيماني النبأ وكذلك الصحف؟ FilGoal.com يصحبكم عبر التقرير التالي لمعرفة ذلك الأمر.

ستيف كومفيلا مدرب فريق جولدن أروز الجنوب إفريقي واجه بيتسو موسيماني 19 مرة، فاز 3 مرات وتعادل 6 وخسر 10 مرات.

المدرب يتحدث لـFilGoal.com عن موسيماني قائلا: "بيتسو حقق نجاحات كثيرة في جنوب إفريقيا، بداية من عمله في سوبر سبورت حتى وصل لتدريب المنتخب الوطني، كان يثبت دوما أنه سيصبح مدربا كبيرا".

وواصل "مع صنداونز أثبت بأنه أحد أفضل مدربي القارة، المميز به أنه يقدم الجديد دائما، وقادر على صناعة جيل جديد في أي وقت".

وأكمل "أعرفه جيدا لأنه صديق على المستوى الشخصي، يعمل باجتهاد ولا يتوقف على تعلم أشياء جديدة، وفوق كل هذا، شخص ذكي ومحترم للغاية، فوجئت برحيله عن صنداونز، لكن خطوة الأهلي كبيرة ويستحقها".

وأردف "موسيماني يحب مصر كثيرا والجماهير هناك تحبه، لذلك سيحظى بدعم كبير ما علينا الآن كمدربين محليين في جنوب إفريقيا أن نشعر بالفخر لما وصل إليه، وأن يكون ذلك دافع لنا للاجتهاد والوصول لجزء من نجاحاته، أتمنى له التوفيق بشكل جيد في مصر".

وأتم "أتوقع له النجاح فهو قادر على تحقيق أي بطولة يشارك بها".

موسمياني تنتظره مهمة صعبة، بخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام خصم عنيد هو الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر المقبل.

يقول جوردون موسوندا محلل المباريات في التلفزيون الجنوب إفريقي لـFilGoal.com: "موسيماني مدرب ناجح في جعل اللاعبين يتأقلمون على خطته سريعا، الأهم أن يحافظ على أسلوب لعب الفريق ونمطه".

وأردف "تجربة التدريب في مصر تحد كبير بالنسبة له، وأعتقد أنه سينجح لأن هناك إمكانيات كبيرة ستتوفر له".

وواصل "أتوقع أن ينجح في قيادة الأهلي للفوز بدوري أبطال إفريقيا حتى لو كان الوقت قصيرا".

إرنست ميدندروب المدرب الألماني الذي قاد كايزر تشيفز سابقا، واجه موسيماني 13 مرة لم يفز سوى مرة وحيدة وتعادلا مرتين وخسر 10 مواجهات.

كيف كان رد فعله؟ يجيب لـFilGoal.com: "طيلة سنوات عملي في جنوب إفريقيا مع الأندية المختلفة حظيت بمنافسة شديدة معه".

وواصل "لكنه شخص مميز وقائد حقيقي لناديه وانظر لما حققه مع صنداونز، قام بكل شيء في النادي من الصفر، وقاده ليكون منافسا قويا وبطلا لإفريقيا وتحمل مسؤولية كبيرة، لم يكن مجرد مدرب للفريق لكنه كان يدير كل شيء في النادي، وهنا تكمن قصة نجاحه".

وتابع "كان منافسا لنا في الموسم الماضي حتى النهاية، نجح في حصد اللقب بعد موسم طويل وصعب، لكنه وصل بفريقه ولاعبيه لدرجة عالية من النضج، وهو شخص ذكي يستطيع عزل فريقه عن كافة الضغوط التي يتعرض لها".

وأتم "فنيا هو مدرب كبير ولديه الكثير من الأفكار التي يقدمها، وقادر على تحمل المسؤولية في أي مكان يعمل به. أبارك له على خطوة الأهلي وأتمنى له النجاح والتوفيق".

أخيرا إلى مدرب عمل في مصر ويعرف موسيماني جيدا لأنه واجهه سابقا، ميليوتين سيريديوفيتش "ميتشو" الذي قاد الزمالك مطلع الموسم الجاري.

وصرح ميتشو لـFilGoal.com قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة لموسيماني".

وأضاف "إنه شخص يجيد الفوز ومحترم وأتمنى له النجاح والتوفيق".

ميتشو واجه موسيماني 5 مرات، فاز مرة وخسر مرتين وتعادل معه مرتين.

الحماس في جنوب إفريقيا للتجربة الكبيرة، وبعض القلق في القاهرة من جماهير الأهلي تجاه 17 يوما متبقية حتى مواجهة الوداد الأولى، المدرب الجنوب إفريقي يخوض تجربة تاريخية والحماس مع الترقب والمتابعة هم حلفاء تلك التجربة.