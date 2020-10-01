أتالانتا يسقط نسر لاتسيو في الأولمبيكو بالأربعة

لا تزال أتالانتا تركض بكل قوة في بداية الدوري الإيطالي وأسقطت نسر لاتسيو برباعية مقابل هدف في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

أتالاتنا افتتح موسمه بالفوز خارج قواعده على تورينو 4-2، في المقابل فاز لاتسيو خارج قواعده أيضا على كالياري 2-0.

وصار نيراتزوري بيرجامو بمثابة عقدة للاتسيو في الدوري، إذ لم يحقق لاتسيو الفوز على أتالانتا منذ 2017، فتعادلوا في 3 مباريات وفاز أتالانتا في 4.

في تلك الفترة حقق لاتسيو لقب كأس إيطاليا في المباراة النهائية على أتالانتا بالفوز 2-0 في نهائي نسخة 2018-2019.

جاسبريني وصل للفوز رقم 100 في 189 مباراة مع أتالانتا في جميع المسابقات.

فوز رفع رصيد كتيبة جيانبييرو جاسبريني إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن نابولي، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 3 نقاط.

المباراة شهدت استلام تشيرو إيموبيلي جائزة أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي عن الموسم المنصرم والذي سجل خلالها 36 هدفا.

36 goals: amazing record! Always ready to score. Ciro Immobile is the best striker of the 2019/2020 Serie A TIM season. 👍⚽🇮🇹 #SerieATIM 2019/2020 MVP 🏆 pic.twitter.com/4LcgGyYLrL — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 30, 2020

ظهير أتالانتا الألماني روبن جوسنيس سجل هدف التقدم في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء بعد عرضية رأسية من هانس هاتيبور أسكنها بقدمه من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وفي الدقيقة 32 عرضية من جوسنيس إلى هاتيبور الذي سجل الهدف الثاني بعد عرضية مرت من فوق الجميع وأسكنها الشباك بقوة.

أليخاندرو جوميز قائد أتالانتا سجل الهدف الثالث قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول مستغلا كرة مشتتة بشكل خاطئ من الدفاع ليسدد كرة أرضية قوية على يمين الحارس.

الشوط الثاني شهد عودة لاتسيو عن طريق الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي أودع عرضية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 57.

رد أتالانتا جاء في الدقيقة 61 بالهدف الرابع بتسديدة قوية من القائد أليخاندرو جوميز من داخل منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري.