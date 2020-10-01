أتالانتا يسقط نسر لاتسيو في الأولمبيكو بالأربعة

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 00:34

كتب : FilGoal

أليخاندرو جوميز - أتالانتا - لاتسيو

لا تزال أتالانتا تركض بكل قوة في بداية الدوري الإيطالي وأسقطت نسر لاتسيو برباعية مقابل هدف في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

أتالاتنا افتتح موسمه بالفوز خارج قواعده على تورينو 4-2، في المقابل فاز لاتسيو خارج قواعده أيضا على كالياري 2-0.

وصار نيراتزوري بيرجامو بمثابة عقدة للاتسيو في الدوري، إذ لم يحقق لاتسيو الفوز على أتالانتا منذ 2017، فتعادلوا في 3 مباريات وفاز أتالانتا في 4.

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في تلك الفترة حقق لاتسيو لقب كأس إيطاليا في المباراة النهائية على أتالانتا بالفوز 2-0 في نهائي نسخة 2018-2019.

جاسبريني وصل للفوز رقم 100 في 189 مباراة مع أتالانتا في جميع المسابقات.

فوز رفع رصيد كتيبة جيانبييرو جاسبريني إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن نابولي، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 3 نقاط.

المباراة شهدت استلام تشيرو إيموبيلي جائزة أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي عن الموسم المنصرم والذي سجل خلالها 36 هدفا.

ظهير أتالانتا الألماني روبن جوسنيس سجل هدف التقدم في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء بعد عرضية رأسية من هانس هاتيبور أسكنها بقدمه من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وفي الدقيقة 32 عرضية من جوسنيس إلى هاتيبور الذي سجل الهدف الثاني بعد عرضية مرت من فوق الجميع وأسكنها الشباك بقوة.

أليخاندرو جوميز قائد أتالانتا سجل الهدف الثالث قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول مستغلا كرة مشتتة بشكل خاطئ من الدفاع ليسدد كرة أرضية قوية على يمين الحارس.

الشوط الثاني شهد عودة لاتسيو عن طريق الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي أودع عرضية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 57.

رد أتالانتا جاء في الدقيقة 61 بالهدف الرابع بتسديدة قوية من القائد أليخاندرو جوميز من داخل منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري.

أتالانتا لاتسيو الدوري الإيطالي
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