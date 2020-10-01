اسكواش - ضمان تأهل فرج والشوربجي رفقة نور الشربيني لنصف نهائي السلسلة الختامية

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 00:05

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

اختتمت منافسات اليوم الثالث من بطولة السلسلة الختامية للاسكواش لأفضل 8 لاعبين في العالم بتأهل علي فرج ومروان الشوربجي رفقة نور الشربيني لنصف النهائي.

ويستضيف وادي دجلة السلسلة الختامية الدولية حتى يوم 3 أكتوبر في "مول العرب" للمرة الثانية في مصر.

بدأ اليوم الثالث بخسارتين للاعبي مصر، بعد فوز الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 2-0 على نور الطيب، وتغلب بول كول لاعب نيوزلاندا على طارق مؤمن بنفس النتيجة.

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وتغلبت هانيا الحمامي على أماندا صبحي بنتيجة شوطين دون رد لتحقق فوزها الثاني على التوالي في البطولة.

أما علي فرج فنجح في تحقيق فوز صعب على البيروفي دييجو إلياس 2-1 في مباراة استغرقت ساعة كاملة ليضمن تأهله.

بينما نور الشربيني فتأهلت بالعلامة الكاملة بعد تحقيق فوز جديد بنتيجة 2-0 وهذه المرة على حساب الإنجليزية سارة جان بيري.

ونجح مروان الشوربجي في تأمين تأهله بالفوز على الويلزي جويل كينج بشوطين دون رد.

موقف المجموعات:

رفع علي فرج رصيده إلى 7 نقاط في المجموعة الأولى ليضمن تأهله وتصبح المنافسة على البطاقة الثانية بين كريم عبد الجواد وسيمون روزنر ويتم تحديدها في ختام المجموعة.

أما المجموعة الثانية فرفع مروان الشوربجي رصيده إلى 8 نقاط بينما البطاقة الثانية بين جويل ماكين وبول كول ولكل منهما 4 نقاط.

وعلى مستوى السيدات تأهلت نور الشربيني بالعلامة الكاملة 12 نقطة ويتنافس الثنائي نوران جوهر وجويل كينج على البطاقة الثانية في المباراة المقررة بينهما.

بينما تعقدت المجموعة الثانية ورفعت هانيا الحمامي رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الأول قبل مواجهة نور الطيب صاحبة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أما كاميل سيرم ففي المركز الثاني برصيد 5 نقاط قبل مواجهة أماندا صبحي متذيلة الترتيب دون نقاط.

اسكواش علي فرج
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