أمين عمر حكم مباراة المصري والزمالك.. الفارس الأبيض لا يخسر في وجوده والمصري لا يفوز

أعلن اتحاد الكرة تعيين أمين عمر لإدارة مباراة المصري والزمالك ضمن مواجهات الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

وسيعاونه كل من يوسف البساطي ومحمود رضا كحكم مساعد أول وثان، ومحمد عمارة حكم رابع.

فيما سيتواجد محمود دسوقي كحكم فيديو وأحمد عبد الله كحكم فيديو مساعد.

وأدار أمين عمر للزمالك 3 مباريات الموسم الحالي، لم يخسر خلالها الفارس الأبيض.

إذ حقق الزمالك في تواجده الفوز على الاتحاد السكندري 1-0 والجونة 2-0 والإنتاج الحربي 1-0.

أما المصري فلم يفز أثناء تواجده الموسم الحالي، الفريق البورسعيدي تعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 وخسر من الأهلي 2-0.

في الدوري الموسم الجاري أدار أمين عمر 13 مباراة وأشهر خلالها 56 بطاقة صفراء وطرد لاعبين من بينهم أحمد ياسر لاعب المصري في لقاء الأهلي بالدور الأول، واحتساب 3 ركلات جزاء.