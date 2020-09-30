ريال مدريد يخطف الثلاث نقاط من بلد الوليد بهدف فنيسيوس

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 23:38

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - ريال مدريد

خطف ريال مدريد الثلاث نقاط من مواجهة بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني بهدف جونيور فينسيوس.

انتهى اللقاء بهدف دون رد سجله فينسيوس في الدقيقة 65 بعد استغلال خطأ دفاعي أمام فريق بلد الوليد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات بالتساوي مع فرق خيتافي وفالنسيا وفياريال.

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أما بلد الوليد فتجمد رصيده عند نقطتين من أربع مباريات بتعادلين وهزيمتين.

وحل فينسيوس بديلا في الدقيقة 58 للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش ونجح في تغيير النتيجة بعد 7 دقائق فقط من مشاركته.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفانتي الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وعانى الفريق الملكي من غياب الثنائي توني كروس وإدين هازارد بسبب الإصابة.

ريال مدريد فينسيوس جونيور الدوري الإسباني
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