منافسا الأهلي والزمالك - اشتعال قمة الدوري المغربي.. فوز الوداد وتعادل الرجاء وخسارة نهضة بركان

اشتعلت المنافسة على قمة الدوري المغربي قبل ثلاث جولات من النهاية بعد فوز الوداد وتعثر الرجاء بالتعادل وخسارة نهضة بركان.

أقيمت مباريات الفرق الثلاثة بالجولة 27 من الدوري المغربي في توقيت واحد.

تغلب الوداد على أولمبيك صافي بنتيجة 4-1 بينهم هدفان من ركلتي جزاء، سجلهما يحيى جبران وكاسينجو، بينما سجل بديع أووك الهدفين الآخرين.

أما الرجاء فتعثر بالتعادل أمام مولودية وجدة بهدفين لكل منهما، افتتح حميد أحداد التسجيل في الدقيقة الثالثة ونجح محسن متولي في إدراك التعادل بالدقيقة 72 من ركلة جزاء.

بينما نهضة بركان تعرض لخسارة في الوقت القاتل، بعد أن تقدم فريق نهضة الزمامرة في الدقيقة 52 وأدرك بركان التعادل في الدقيقة 78 من ركلة جزاء واستقبل هدفا قاتلا في الدقيقة 92.

حافظ الرجاء على صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، لكن نجح الوداد في تقليص الفارق بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، ويلاحقهما نهضة بركان من المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

تقام مباريات الجولة 28 مساء الأحد ويستضيف الرجاء فريق نهضة بركان بينما يحل الوداد ضيفا على حسنية أغادير.

ويستعد الرجاء والوداد لمواجهة فريقي الزمالك والأهلي على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراتا الذهاب في المغرب يومي 17 و18 أكتوبر على أن يقام الإياب في مصر بعد أسبوع، والنهائي يوم 6 نوفمبر.