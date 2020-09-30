الخماسية الثانية.. بايرن ميونيخ يتفوق على دورتموند ويتوج بالسوبر الألماني

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 22:55

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ بطل السوبر الألماني 2020

تُوج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 3-2.

لقب هو الخامس للبافاري هذا الموسم بعدما حقق لقب الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وعادل بايرن ميونيخ ما حققه في 2013 بالفوز بالخماسية (الدوري والكأس المحلي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية)

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وسيكون أمام كتيبة هانز فليك فرصة الحصول على السداسية التاريخية لأول مرة في تاريخه ومعادلة برشلونة حال إقامة كأس العالم للأندية 2020 والتي لم تُحدد موعد إقامتها بعد.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 8 ألقاب للسوبر المحلي بينما يمتلك دورتموند (وصيف الدوري الموسم الماضي) 6 ألقاب آخرها الموسم الماضي.

التشكيل

بدأ بايرن ميونيخ المباراة بخافي مارتينيز في قلب الدفاع بجوار نيكولاس زوله، وفي الهجوم تواجد روبرت ليفاندوفسكي ومن خلفه ألفونسو ديفيز وكينجسلي كومان وتوماس مولر.

في المقابل قاد إيرلنج هالاند هجوم بوروسيا دورتموند ومن خلفه الثنائي ماركو رويس ويوليان براندت.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهدف من الفرنسي كورنتين توليسو في الدقيقة 18 بعدما تلقى عرضية من ليفاندوفسكي سددها قوية ليتصدى لها الحارس وتابع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 أضاف توماس مولر الهدف الثاني برأسية عقب عرضية رائعة من الكندي الشاب ألفونسو ديفيز.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول قلص يوليان براندات النتيجة بعدما تلقى تمريرة من هالاند داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تلقى النرويجي هالاند تمريرة من توماس ديلايني وسجل هدفا بتسديدة قوية على يمين مانويل نوير.

يوزوا كيميتش سجل هدف الفوز القاتل بعد تمريرة من ليفاندوفسكي بعدما سدد وتصدى لها الحارس وأثناء سقوطه تابع الكرة في الشباك معلنا عن تقدم البافاري في الدقيقة 82.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند السوبر الألماني
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