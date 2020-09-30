ثلاثية جديدة.. يونايتد يُسقط برايتون ويطير لربع نهائي كأس الرابطة

تغلب مانشستر يونايتد على برايتون بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأربعاء في ملعب أميكس في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

جاء ذلك بعد أربعة أيام فقط من فوز يونايتد على برايتون في ذات الملعب بثلاثة أهداف لهدفين في الدوري الإنجليزي.

وإجمالا خلال الأربع مباريات الأخيرة بما فيهم لقاء اليوم سجل يونايتد في كل لقاء منهم ثلاثة أهداف ضد برايتون.

افتتح سكوت مكتوميناي أهداف يونايتد في الدقيقة 44 برأسية.

وأضاف خوان ماتا الهدف الثاني بتسديدة زاحفة بيمناه في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة بالكعب من دوني فان دي بيك.

وأتم بول بوجبا ثلاثية يونايتد بهدف رائع من ركلة حرة في الدقيقة 80 وأظهرت الإعادة ارتطام الكرة بظهر لاعب برايتون.

إيفرتون X وست هام

وفي لقاء آخر في ملعب جوديسون بارك تغلب إيفرتون على ضيفه وست هام بأربعة أهداف لهدف.

افتتح دومينيك كالفرت ليفين أهداف اللقاء في الدقيقة 111.

وأدرك روبرت سنودجراس التعادل في الدقيقة 46.

وعقب 10 دقائق سجل ريتشارلسون الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 56.

وعاد كالفيرت ليفين وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للتوفيز في الدقيقة 78.

وسجل كالفرت ليفين الهدف الثالث والهاتريك في الدقيقة 84.