معارو الزمالك – رفعت لـ في الجول: هناك تواصل دائم مع المسؤولين.. حسم الأمور نهاية الموسم

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 21:59

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد رفعت مع الاتحاد أمام الإسماعيلي

لم يتحدد مصير أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري من العودة للزمالك بعد نهاية إعارته أو الاستمرار في الإعارة.

أحمد رفعت

النادي : الاتحاد السكندري

الزمالك

وقال أحمد رفعت لـ FilGoal.com: "هناك تواصل دائم مع المسؤولين في الزمالك".

وتابع "إن شاء الله تسير الأمور بشكل جيد في طريق العودة والأمور واضحة في هذا الأمر بشكل كبير".

أخبار متعلقة
الزمالك يختتم استعداداته للمصري بمعسكر برج العرب رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي حسام حسن لـ في الجول: الأهلي أو الزمالك شرف.. وناصر ماهر أفضل لاعب في الدوري بيان رسمي من الزمالك بشأن "نادي القرن": لن نتراجع.. أحقيتنا في اللقب "عقيدة"

وأضاف رفعت "عقب نهاية الموسم تكون الأمور حسمت بشكل نهائي من خلال جلسة مع المسؤولين في الزمالك".

وأتم تصريحاته "تركيزي الآن مع الاتحاد السكندري من خلال اللقاءات المتبقية".

وخاض رفعت مع الاتحاد السكندري 21 مباراة هذا الموسم وساهم في 14 هدفا.

سجل رفعت 6 أهداف مع فريق الاتحاد وصنع 8 آخرين هذا الموسم.

الزمالك أحمد رفعت الاتحاد السكندري معارو الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني وأمريكا الجنوبية.. منجم الذهب 4 دقيقة | تقرير في الجول
معارو الزمالك – كابوريا لـ في الجول: النادي لا يستطيع إعارتي مجددا.. أتمنى العودة 9 دقيقة | الدوري المصري
تقرير بلجيكي يكشف الوجهة المحتملة لـ فايلر بعد الرحيل من الأهلي 54 دقيقة | أوروبا
قائمة فرنسا – عودة بوجبا وكومان.. وغياب ميندي وسيسوكو ساعة | أوروبا
قائمة إنجلترا – استبعاد فودين وجرينوود.. عودة ماجواير وظهور كالفيرت ليوين ساعة | أوروبا
علاء عبد الغني يحكي لـ في الجول كواليس شجاره مع موسيماني في 2016.. وهكذا ينوي استقباله 2 ساعة | الدوري المصري
مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رسالة من موسيماني إلى جماهير الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 3 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة 4 تقرير إيطالي: سباليتي قريب من خلافة فايلر في الأهلي
قد ينال إعجابك