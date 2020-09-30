معارو الزمالك – رفعت لـ في الجول: هناك تواصل دائم مع المسؤولين.. حسم الأمور نهاية الموسم

لم يتحدد مصير أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري من العودة للزمالك بعد نهاية إعارته أو الاستمرار في الإعارة.

أحمد رفعت النادي : الاتحاد السكندري الزمالك

وقال أحمد رفعت لـ FilGoal.com: "هناك تواصل دائم مع المسؤولين في الزمالك".

وتابع "إن شاء الله تسير الأمور بشكل جيد في طريق العودة والأمور واضحة في هذا الأمر بشكل كبير".

وأضاف رفعت "عقب نهاية الموسم تكون الأمور حسمت بشكل نهائي من خلال جلسة مع المسؤولين في الزمالك".

وأتم تصريحاته "تركيزي الآن مع الاتحاد السكندري من خلال اللقاءات المتبقية".

وخاض رفعت مع الاتحاد السكندري 21 مباراة هذا الموسم وساهم في 14 هدفا.

سجل رفعت 6 أهداف مع فريق الاتحاد وصنع 8 آخرين هذا الموسم.