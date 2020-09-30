أحمد رفعت لـ في الجول: هناك تواصل دائم مع مسؤولي الزمالك.. حسم الأمور نهاية الموسم

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 21:59

كتب : FilGoal

أحمد رفعت مع الاتحاد أمام الإسماعيلي

لم يتحدد مصير أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري من العودة للزمالك بعد نهاية إعارته أو الاستمرار في الإعارة.

أحمد رفعت

النادي : الاتحاد السكندري

الزمالك

وقال أحمد رفعت لـ FilGoal.com: "هناك تواصل دائم مع المسؤولين في الزمالك".

وتابع "إن شاء الله تسير الأمور بشكل جيد في طريق العودة والأمور الواضحة في هذا الأمر بشكل كبير".

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وأضاف رفعت "عقب نهاية الموسم تكون الأمور حسمت بشكل نهائي من خلال جلسة مع المسؤولين في الزمالك".

وأتم تصريحاته "تركيزي الآن مع الاتحاد السكندري من خلال اللقاءات المتبقية".

وخاض رفعت مع الاتحاد السكندري 21 مباراة هذا الموسم وساهم في 14 هدفا.

سجل رفعت 6 أهداف مع فريق الاتحاد وصنع 8 آخرين هذا الموسم.

الزمالك أحمد رفعت الاتحاد السكندري
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