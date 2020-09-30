الروخيبلانكوس لم يسجل أو يعض.. أتليتكو مدريد يتعادل سلبيا مع ويسكا

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 21:26

كتب : FilGoal

رينان لودي - أتليتكو مدريد - ويسكا - الدوري الإسباني

خرج أتليتكو مدريد بتعادل سلبي أمام مضيفه ويسكا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

دييجو كوستا قال عقب المباراة السابقة أمام غرناطة أن الفريق أصبح لديه "لاعب يسجل وآخر يعض" في إشارة إلى لويس سواريز، فانتهت المباراة الثانية لهما بالتعادل السلبي.

ويواصل ويسكا الصاعد الجديد تحقيقه نتائج إيجابية بالتعادل الثالث هذا الموسم، بعدما فرضه على فياريال في الجولة الأولى وفالنسيا في الجولة الثالثة بنتيجة 1-1.

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الروخيبلانكوس بدأوا الموسم بالفوز على غرناطة 6-1 إذ أن الجولتين الأولى والثانية مؤجلتين بعد إنهاء الفريق الموسم الماضي متأخرا.

الشوط الأول مر بدون أي خطورة بين الفريقين، وفي الدقيقة 49 كان الفرصة الأولى الحقيقية بتسديدة قوية من ماركوس يورينتي مرت أعلى من العارضة.

الدقيقة 62 شهدت مشاركة لويس سواريز بدلا من دييجو كوستا.

البرتغالي جواو فيليكس كاد أن يسجل هدف التقدم من متابعة لتسديدة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 66.

الأوروجوياني كاد أن يسجل هدفا بعدما انفرد من الجهة اليسرى لكن الحارس أغلق على منافذ التسديد لتخرج الكرة لركنية.

تعادل سلبي رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 4 نقاط في المركز الثامن، بينما واصل الفريق العائد لأضوار اللا ليجا تعادلاته بالتعادل الثالث هذا الموسم.

أتليتكو مدريد ويسكا الدوري الإسباني
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