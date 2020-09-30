الزمالك يختتم استعداداته للمصري بمعسكر برج العرب

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 21:20

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

جايمي باتشيكو في مران الزمالك

اختتم الزمالك استعداداته لمواجهة المصري بخوض التدريب الأخير مساء اليوم الأربعاء على هامش معسكر برج العرب.

ويلعب الزمالك أمام المصري مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا بداية من ظهر الأربعاء تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

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وركز الجهاز الفني على تجهيز خطة المباراة وأسلوب اللعب وتعليمات خاصة لدور كل لاعب في اللقاء.

وشهد المران منح باتشيكو تعليمات خاصة لدور كل لاعب في اللقاء بجانب التركيز على تصحيح بعض النقاط الفنية لخط الدفاع.

كما أدى الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة جوزيه بيدرو مدرب الأحمال لزيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وينفرد الزمالك بالمركز الثاني برصيد 58 نقطة من 30 مباراة ويلاحقه بيراميدز في المركز الثالث بـ 57 نقطة.

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