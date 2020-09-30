إنتر يفهم العربية جيدا.. حكيمي يصنع ويسجل في اكتساح بينتفينتو بخماسية

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 20:00

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - إنتر

تفوق إنتر بنتيجة 5-2 على بينفينتو في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

المباراة تأجلت بعدما أنهى إنتر الموسم الماضي متأخرا لخوضه غمار الدوري الأوروبي الذي حل فيه وصيفا لصالح إشبيلية.

إنتر يفهم اللغة العربية جيدا، فالمغربي أشرف حكيمي يواصل الإبداع مع النيراتزوري، في مباراة فيورنتينا كبديل صنع هدف الفوز لصالح روميلو لوكاكو في الوقت القاتل.

أخبار متعلقة
عنصر الخبرة لفريق بيرلسكوني.. رسميا - بواتينج إلى مونزا الإيطالي رونالدو: الدوري الإيطالي هذا الموسم يختلف كثيرا عن الماضي ركلة جزاء كارثية في ظهور إيجوايين الأول مع إنتر ميامي ديل بييرو: أتالانتا وإنتر سينافسان يوفنتوس بقوة على لقب الدوري

واليوم صنع هدفا بعد مرور 28 ثانية فقط، كما سجل أولى أهدافه مع الأفاعي.

وأصبح أول لاعب عربي يسجل لإنتر منذ سفير تايدر في موسم 2013-2014 والمغربي الثاني بعد حسين خرجة منذ 2011.

كما أصبح ثاني لاعب يصنع هدفين في أول مباراتين له مع إنتر في الدوري الإيطالي منذ مواطنه حسين خرجة في 2011.

ويتصدر إنتر الترتيب بفارق الأهداف خلف نابولي برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين، بينما توقف رصيد كتيبة فيليبو إنزاجي عند 3 نقاط في المركز الـ 12.

هدف لوكاكو الذي هز شباك بينفينتو بعد مرور 28 ثانية هو الأسرع للنيراتزوري في المسابقة منذ موسم 2004-05.

الدقيقة 25 شهدت تسجيل روبرتو جاليادريني الهدف الثاني، وعقب 3 دقائق فقط سجل لوكاكو هدفه الثاني في اللقاء من صناعة جاليادريني.

جانليوكا كابراري سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 34.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل حكيمي هدفه الأول مع إنتر بعدما مرت عرضية أشلي يونج من تحت أقدام الجميع ليستغل تخبط المدافع ويسكن الكرة في الشباك بسهولة.

كونتي أجرى 3 تغييرات في الدقيقة 65 فأشرك بروزوفيتش وبيريشيتش ولاوتارو مارتينيز بدلا من ماركو سينسي وأشلي يونج وروميلو لوكاكو.

وما هي إلا 5 دقائق حتى سجل الأرجنتيني هدف النيراتزوري الخامس في اللقاء.

وفي الدقيقة 76 سجل كابراري ثاني أهداف بينفينتو في المباراة.

وقبل 9 دقائق شارك كريستيان إريكسن كبديل بدلا من جاليارديني.

إنتر بينفينتو الدوري الإيطالي أشرف حكيمي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رغم الفوز باللقب عام 1944.. سبيزيا يحقق فوزه الأول بالدوري الإيطالي 46 دقيقة | أوروبا
إنتر يفهم العربية جيدا.. حكيمي يصنع ويسجل في اكتساح بينتفينتو بخماسية ساعة | أوروبا
رسالة جديدة من موسيماني لصنداونز بعد قبول "التحدي الجديد" ساعة | إفريقيا
مباشر كأس مصر - الأهلي (2)-(1) الترسانة.. الشوط الثاني ونزول محمد هاني ساعة | الدوري المصري
فيديو في الجول - أنا دروجبا (2).. عن المدرب الذي غير حياته للأبد وبداية سيئة في مارسيليا ساعة | حكايات في الجول
متعب: فايلر نظر تحت قدميه فقط.. وأحيي إدارة الأهلي على قرارها ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - مصطفى شوبير يحرس المرمى لأول مرة.. وحمدي فتحي في الدفاع ساعة | الدوري المصري
دايلي ميل: أندرياس بيريرا يسافر إيطاليا للانتقال لـ لاتسيو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك