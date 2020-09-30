إنتر يفهم العربية جيدا.. حكيمي يصنع ويسجل في اكتساح بينتفينتو بخماسية

تفوق إنتر بنتيجة 5-2 على بينفينتو في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

المباراة تأجلت بعدما أنهى إنتر الموسم الماضي متأخرا لخوضه غمار الدوري الأوروبي الذي حل فيه وصيفا لصالح إشبيلية.

إنتر يفهم اللغة العربية جيدا، فالمغربي أشرف حكيمي يواصل الإبداع مع النيراتزوري، في مباراة فيورنتينا كبديل صنع هدف الفوز لصالح روميلو لوكاكو في الوقت القاتل.

واليوم صنع هدفا بعد مرور 28 ثانية فقط، كما سجل أولى أهدافه مع الأفاعي.

أشرف حكيمي يخوض المباراة الأولى له مع إنتر كلاعب أساسي، استغرق الأمر منه 28 ثانية فقط ليصنع أول أهداف المباراة لروميلو لوكاكو 🇲🇦🌟 pic.twitter.com/jNbaRx4yHe — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 30, 2020

وأصبح أول لاعب عربي يسجل لإنتر منذ سفير تايدر في موسم 2013-2014 والمغربي الثاني بعد حسين خرجة منذ 2011.

كما أصبح ثاني لاعب يصنع هدفين في أول مباراتين له مع إنتر في الدوري الإيطالي منذ مواطنه حسين خرجة في 2011.

ويتصدر إنتر الترتيب بفارق الأهداف خلف نابولي برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين، بينما توقف رصيد كتيبة فيليبو إنزاجي عند 3 نقاط في المركز الـ 12.

هدف لوكاكو الذي هز شباك بينفينتو بعد مرور 28 ثانية هو الأسرع للنيراتزوري في المسابقة منذ موسم 2004-05.

الدقيقة 25 شهدت تسجيل روبرتو جاليادريني الهدف الثاني، وعقب 3 دقائق فقط سجل لوكاكو هدفه الثاني في اللقاء من صناعة جاليادريني.

جانليوكا كابراري سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 34.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل حكيمي هدفه الأول مع إنتر بعدما مرت عرضية أشلي يونج من تحت أقدام الجميع ليستغل تخبط المدافع ويسكن الكرة في الشباك بسهولة.

كونتي أجرى 3 تغييرات في الدقيقة 65 فأشرك بروزوفيتش وبيريشيتش ولاوتارو مارتينيز بدلا من ماركو سينسي وأشلي يونج وروميلو لوكاكو.

وما هي إلا 5 دقائق حتى سجل الأرجنتيني هدف النيراتزوري الخامس في اللقاء.

وفي الدقيقة 76 سجل كابراري ثاني أهداف بينفينتو في المباراة.

وقبل 9 دقائق شارك كريستيان إريكسن كبديل بدلا من جاليارديني.