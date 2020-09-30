انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) بلد الوليد.. نهاية المباراة

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 21:32

كتب : FilGoal

هدف فيدي فالفيردي - بيتيس - ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد فريق بلد الوليد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحصد ريال مدريد 4 نقاط من مباراتين في المركز التاسع، بينما بلد الوليد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين من 3 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==============

نهاية المباراة

ق66 جوووول هدف أول عن طريق فينسيوس جونيور لريال مدريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 نصف ساعة سلبية حتى الآن

انطلاق المباراة

في إسبانيا ريال مدريد بلد الوليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أتالانتا يسقط نسر لاتسيو في الأولمبيكو بالأربعة 24 دقيقة | أوروبا
لا عقوبات بسبب العنصرية على نيمار وألفارو جونزاليس في معركة كلاسيكو فرنسا 42 دقيقة | أوروبا
اسكواش - ضمان تأهل فرج والشوربجي رفقة نور الشربيني لنصف نهائي السلسلة الختامية 54 دقيقة | رياضات أخرى
أمين عمر حكم مباراة المصري والزمالك.. الفارس الأبيض لا يخسر في وجوده والمصري لا يفوز 59 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يخطف الثلاث نقاط من بلد الوليد بهدف فنيسيوس ساعة | أوروبا
مدرب الترسانة: قالوا سنخسر من الأهلي 20-صفر ساعة | الدوري المصري
تعرف على جميع فرق دور المجموعات والتصنيف لـ دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
ريكاردو: مازلت في مرحلة معرفة باللاعبين.. وتقييمي نهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك