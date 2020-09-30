انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) بلد الوليد.. نهاية المباراة

يستضيف ريال مدريد فريق بلد الوليد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحصد ريال مدريد 4 نقاط من مباراتين في المركز التاسع، بينما بلد الوليد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين من 3 مباريات.

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نهاية المباراة

ق66 جوووول هدف أول عن طريق فينسيوس جونيور لريال مدريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 نصف ساعة سلبية حتى الآن

انطلاق المباراة