مباشر كأس مصر - الأهلي (2)-(1) الترسانة.. نزول كهربا

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 19:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الترسانة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والترسانة في دور الـ16 لكأس مصر.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة

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ق 65: نزول كهربا بدلا من مروان محسن

نزول محمد هاني بدلا من محمود وحيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف

ق 42: جووول هدف أول للترسانة عن طريق إبراهيم منصور بضربة رأسية

ق 29: عرضية من الترسانة يبعدها مصطفى شوبير

ق 15: جووول الهدف الثاني للأهلي عن طريق أجايي

ق 6: جووول الأهلي يسجل الأول عن طريق أجايي

انطلاق المباراة

الأهلي الترسانة كأس مصر
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