انتهت كأس مصر - الأهلي (2)-(1) الترسانة
الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 19:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والترسانة في دور الـ16 لكأس مصر.
مصطفى أحمد شوبير
النادي : الأهلي
تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد
ق 80: نزول شكري بدلا من بادجي
ق 65: نزول كهربا بدلا من مروان محسن
نزول محمد هاني بدلا من محمود وحيد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف
ق 42: جووول هدف أول للترسانة عن طريق إبراهيم منصور بضربة رأسية
ق 29: عرضية من الترسانة يبعدها مصطفى شوبير
ق 15: جووول الهدف الثاني للأهلي عن طريق أجايي
ق 6: جووول الأهلي يسجل الأول عن طريق أجايي
انطلاق المباراة