تشكيل الأهلي - مصطفى شوبير يحرس المرمى لأول مرة.. وحمدي فتحي في الدفاع

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 19:15

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

مصطفى شوبير - الأهلي

أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي لمواجهة الترسانة في دور الـ16 من كأس مصر.

ويقود حراسة المرمى مصطفى شوبير بينما يلعب حمدي فتحي في خط الدفاع بعد إصابة رامي ربيعة وإيقاف أيمن أشرف.

وجاء التشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - محمود وحيد

الوسط: أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي.

الهجوم: أليو بادجي - مروان محسن.

وعلى دكة البدلاء: حمزة علاء - محمود كهربا - جيرالدو - محمد هاني - محمد شكري - عربي بدر - محمد فخري.

الأهلي الترسانة كأس مصر
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