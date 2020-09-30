تشكيل الأهلي - مصطفى شوبير يحرس المرمى لأول مرة.. وحمدي فتحي في الدفاع
الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 19:15
كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي
أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي لمواجهة الترسانة في دور الـ16 من كأس مصر.
مصطفى أحمد شوبير
النادي : الأهلي
ويقود حراسة المرمى مصطفى شوبير بينما يلعب حمدي فتحي في خط الدفاع بعد إصابة رامي ربيعة وإيقاف أيمن أشرف.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - محمود وحيد
الوسط: أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي.
الهجوم: أليو بادجي - مروان محسن.
وعلى دكة البدلاء: حمزة علاء - محمود كهربا - جيرالدو - محمد هاني - محمد شكري - عربي بدر - محمد فخري.
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