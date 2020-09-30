دايلي ميل: أندرياس بيريرا يسافر إيطاليا للانتقال لـ لاتسيو

يسافر البرازيلي أندرياس بيريرا متوسط ميدان مانشستر يونايتد إلى إيطاليا من أجل الخضوع للفحص الطبي للتوقيع مع لاتسيو الإيطالي.

وبات لاتسيو قريبا من التوقيع مع اللاعب وفقا للتقارير لموسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 27 مليون يورو.

صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية قالت إن اللاعب سافر لإتمام التعاقد بعد انتهاء الأعمال الورقية بين الفريقين.

كما ودع البرازيلي البالغ 24 عاما زملائه في مانشستر يونايتد بمقر النادي صباح اليوم.

خريج أكاديمية الشياطين الحمر خرج في وقت سابق على سبيل الإعارة لناديي غرناطة وفالنسيا.

انضمام بيريرا لنسور العاصمة الإيطالية يمنح الفريق مزيدا من الخيارات عقب العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد 12 عاما من الغياب.

بيريرا شارك مع مانشستر يونايتد في 75 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

وضم لاتسيو في الصيف الجاري فيدات موريتشي من فنربهاتشه التركي وبيبي رينا من ميلان وجونزالو إيسكلانتي من إيبار.