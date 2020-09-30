حوار – محمد محمود: تعلمت من مؤمن زكريا.. سعدت بتأجيل الأولمبياد وما فعله جمهور الأهلي رائع

منذ انضمامه للأهلي وعاني من إصابتين بقطع في الرباط الصليبي ولكنه يؤكد أنه قادر على عبور الأزمة في ظل مساندة الجميع له كي يعود للمشاركة في المباريات مع فريقه.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

إنه محمد محمود لاعب خط وسط الأهلي الشاب الذي يخضع الآن لبرنامج تأهيلي استعدادا لعودته للملاعب مجددا.

وأجرى الموقع الرسمي للأهلي حوارا مع محمد محمود تحدث خلاله عن العديد من الأشياء.

التعلم من مؤمن زكريا

وعن تطورات شفائه من الإصابة قال محمد محمود: "كل شيء في تحسن مستمر مع بداية فترة التأهيل شعرت ببعض الآلام في الركبة وسافرت لألمانيا لمزيد من الاطمئنان وأثبتت الآشعة وجود إصابة بسيطة في العضلة الخلفية".

وتابع "أنفذ برنامج تأهيلي جديد وبدأت المشاركة تدريجيا في المران الجماعي للفريق".

وعن كيف واجه شائعة تجدد إصابته قال: "لا تشغلني الشائعات على الإطلاق ودائما أربطها بحب الجماهير لي وخوفها علي، ولا أشعر بأي استياء أنا متقبل لأي شيء".

وتابع "عندما تلعب لفريق كبير مثل الأهلي عليك تقبل كل شيء، وأنا مقتنع بما حدث لي وأنه اختبار من الله لي، وهدفي الآن العودة لمشاركة زملائي الانتصارات في الملعب لأثبت للجميع أن الإصابة ليست لعنة تنهي مسيرة الرياضيين".

وأردف "المثال على ذلك مؤمن زكريا فلقد تعلمت منه تقبل كل الابتلاءات وكلي ثقة في عودته رغم معاناته من إصابة أكبر بكثير من إصابتي بالرباط الصليبي".

وأكمل لاعب وادي دجلة السابق حديثه "بكل تأكيد صغر سنني يساعد في عملية التعافي مع وضع أهداف جديدة لتحقيقها يوميا".

وعن مساندة الأهلي له قال: "لم يتركني مجلس الإدارة لحظة بداية من رئيس النادي محمود الخطيب ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وهذا ليس غريبا على الأهلي".

المنافسة في مركزه ودوري أبطال إفريقيا

وبسؤاله عن تفسيره لحب الجمهور له رغم عدم مشاركته كثيرا قال: "هذه نعمة كبيرة، أنا على يقين أن حبي للنادي يصل للجمهور بكل الوضوح، فجمهور الأهلي يحب لاعبيه وهذا رائع وطاهر محمد طاهر خير دليل على ذلك فهو لم يرتد القميص بعد لكن الكل يدعمه رغم لعبه مع المقاولون".

وأردف "أود القول كذلك أن طاهر إضافة قوية للغاية لنا فهو لاعب ذو إمكانيات مميزة ولا يشغل باله سوى بالاجتهاد في الملعب".

وعن المنافسة في مركزه قال: "أكثر من أتحدث إليهم هم من يلعبون في مركزي مثل أفشة أو صالح جمعة أو عمرو السولية، نحن جميعا هدفنا قيادة الأهلي للفوز وهذا تعلمناه في النادي إننا جميعا على قلب رجل واحد".

وبسؤاله عن المباراة التي حلم بالمشاركة فيها قال: "القمة بكل تأكيد وكنت أتمنى لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي وحلمت بذلك قبل انضمامي للنادي".

وأضاف "أمامنا مباراتين هامتين ضد الوداد في نصف النهائي والكل يقاتل للفوز باللقب الإفريقي بعد الفوز بالدوري".

وعن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لعام بعد تفشي فيروس كورونا قال: "سعدت كثيرا بهذا القرار فهو يمنحني فرصة المشاركة في البطولة بعدما حرمتني الإصابة مرتين من اللعب مع المنتخب".

وعن أقرب لاعبي الأهلي له قال: "سعد سمير وكريم نيدفيد".

وأتم محمد محمود حديثه موجها رسالة لجمهور الأهلي قائلا: "أشكركم، أنتم الداعم دائما لنا والسبب الرئيسي في حصد الألقاب ونحتاج دعمكم بشدة للتتويج بلقب دوري الأبطال".