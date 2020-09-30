مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: حددنا صفقات الموسم الجديد.. ونسعى للعودة إلى المنافسة

قال أبو طالب العيسوي مدرب الإسماعيلي العام، إن لجنة التعاقدات الجديدة قد حددت عددا من اللاعبين الذين تراهم مناسبين للانضمام إلى الفريق خلال الموسم الجديد، مشددا على أن النادي يسعى للعودة للمنافسة.

وصرح العيسوي قائلا: "لجنة التعاقدات الجديدة حددت عددا من اللاعبين الذين تراهم مناسبين للفريق".

وأضاف "اللجنة ستعمل على التفاوض مع هؤلاء اللاعبين الذين تراهم قادرين على تمثيل الفريق".

وواصل "نسير في خطين متوازيين ما بين التخطيط لعبور الأزمة الحالية للفريق في الموسم الحالي بجانب السعي وبقوة نحو توفير الإضافات اللازمة والمناسبة للفريق للموسم الجديد".

وأكمل "متفقون مع إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان على تلك الرؤية وهناك تشجيع ومساندة لنا للنجاح في تلك الخطوات".

وأتم "هناك تفاؤل لدى الكل للنجاح في توفير احتياجات الفريق التي ستعمل على عودة أداء الفريق بجانب المنافسة في الموسم الجديد".

الإسماعيلي يستعد لمواجهة سموحة في الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.