باركلي: انضممت لـ أستون فيلا من أجل المشاركة في اليورو

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 16:30

كتب : FilGoal

روس باركلي - أستون فيلا

يستهدف روس باركلي لاعب تشيلسي المعار إلى أستون فيلا المشاركة في بطولة اليورو المقبلة، التي تقام في صيف 2021، بهذه الخطوة.

وأعلن نادي أستون فيلا يوم الأربعاء ضم روس باركلي لاعب وسط تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال باركلي في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "المجيء إلى هنا والحصول على فرصة للعب بشكل منتظم هو أمر مهم بالنسبة لي، خاصة أن بطولة اليورو ستكون في نهاية الموسم".

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وأضاف " دين سميث أثر علي بالطريقة التي تحدث بها معي، يبدو أنه سيكون موسمًا مثيرًا".

أستون فيلا حقق الانتصار الثاني على التوالي في أول مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1999، حين فاز على فولام.

بتلك النتيجة وصل رصيد أستون فيلا لست نقاط يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل ضد مانشستر سيتي.

وتابع باركلي "جاك جريليش كان له دورًا كبيرا في إقناعي بالانتقال لأستون فيلا".

وأتم "نحن أصدقاء خارج الملعب ونعرف بعضنا البعض بشكل جيد، أتطلع إلى اللعب معه".

وخاض اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا 33 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

فيما لعب 52 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في يناير 2018.

وشارك باركلي مع فريق إيفرتون الأول في سن 17 عامًا بعد تصعيده من أكاديمية الشباب.

وسجل باركلي 27 هدفًا خلال 179 مباراة مع التوفيز.

روس باركلي أستون فيلا
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