بلايلي: أفضل العودة إلى أوروبا وفكرة الدوري الفرنسي تغريني

قال يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة والذي فسخ تعاقده حديثا مع النادي إن فكرة العودة للدوري الفرنسي مرة أخرى تغريه، كما أشار إلى أن اللعب في كأس العالم 2022 هو هدفه الأكبر في مسيرته.

وصرح بلايلي لمجلة فرانس فوتبول عند سؤاله عن فسخ تعاقده مع أهلي جدة قائلا: "الأمر بسيط للغاية، أرغب في أن ألعب في مستوى عال وأفضل العودة إلى أوروبا، فكرة العودة إلى الدوري الفرنسي تهمني".

وأضاف "الدوري الفرنسي بطولة أقدرها كثيرا وأعلم جودتها، أريد أن أنتقم وأظهر جودتي".

وواصل حول عدم مشاركته مع أنجيه بعد عودته للعب كرة القدم عقب نهاية قرار إيقافه في موسم 2017-2018 قبل أن ينضم للترجي، قال "تلك قرارات المدرب عليك أن تسأله".

وأكمل "بعد ذلك لم يكن لدي وقت للانتظار، كان علي أن أشارك وألعب، لهذا السبب انضممت إلى الترجي التونسي وسارت الأمور على خير ما يرام".

وتابع "خلال كأس الأمم الإفريقية منحت كل ما لدي لمنتخب بلادي".

وأتم "حينما لعبت بقميص الجزائر وضعت أقصى ما لدي من عزيمة، الآن نركز على فكرة المشاركة في كأس العالم، وهذا هو هدفي الأكبر في مسيرتي".

ماذا حدث؟

قال حفيظ بلايلي والد ووكيل أعمال يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة أن الأخير فسخ تعاقده مع النادي السعودي لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف حفيظ بلايلي في حديثه لـFilGoal.com: "يوسف فسخ تعاقده بالفعل مع الأهلي السعودي عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد حكم لصالحه".

ومنح فيفا -وفقا للتقرير السعودي- بلايلي فرصة التعاقد مع نادي جديد قبل يوم 3 أكتوبر.

وبذلك يكون بلايلي ثالث لاعب أجنبي بعد ديجانيني ودي سوزا يرحل عن أهلي جدة بسبب فسخ عقده بسبب المستحقات المتأخرة.

وكان بلايلي يتقاضى في أهلي جدة راتب مقدر بقيمة 2.5 مليون يورو.

وارتبط اسم بلايلي بالدوري المصري الشهر الماضي وتحدث والده الذي يعمل كوكيل أعماله عن مفاوضات من الأهلي والزمالك وبيراميدز لكن الأهلي كان الأكثر جدية وفقا لتصريحاته.

وكان أهلي جدة قد ضم اللاعب في صيف 2019 ولمدة ثلاث سنوات ولكن دخل المحترف الجزائري في أزمة مع إدارة النادي التي استقرت على رحيله وطلبت 4 ملايين يورو للتخلي عنه، قبل أن يرحل مجانا.