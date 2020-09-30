طارق سليمان: لم يحقق أي مدرب أجنبي في الأهلي مردودا مثل جوزيه.. وهذا رأيي في مصطفى شوبير

قال طارق سليمان إن مصطفى شوبير حارس الأهلي واعد ويتسم بشخصية ورد فعل عال سواء بيديه أو قدميه، كما شدد على أن كل المدربين الأجانب في الأهلي لم يقدم أي منهم المردود الذي يشبه ما فعله البرتغالي مانويل جوزيه.

وصرح سليمان ردا على من يشارك في لقاء الترسانة في مركز حراسة المرمى قائلا: "علي لطفي كان مصابا بكورونا وبعيد منذ أسبوعين لذا من الصعب مشاركته، فهو لم يتدرب بالكرة منذ فترة".

وأضاف "كنت أول من قام بتصعيد مصطفى شوبير فهو حارس واعد، ويتسم بشخصية ورد فعل عال سواء بيديه أو قدميه، أتمنى له التوفيق".

في سياق آخر تحدث طارق سليمان عن ظاهرة أخرى بقوله "لم يعد هناك مدرب يبقى في النادي أكثر من سنة، قديما كان المدرب الأجنبي يبقى لسنوات مثل تسوبيل، لكن الزمن تغير تماما، وضغوط مواقع التواصل الاجتماعي باتت صعبة جدا، كذلك الأمر في الزمالك وأندية أخرى، الضغوط اختلفت".

وواصل "الأهلي يتعامل مع ظروف اضطرارية، ويحاول تقليل الخسائر، لقد حسم الدوري قبل 7 جولات بفارق كبير عن منافسيه، وهناك بطولة مهمة غائبة منذ 7 سنوات، رئيس النادي محمود الخطيب يدير الأمور باحترافية شديدة، ويحاول إيجاد بديل بسرعة".

وأتم "باستثناء جوزيه، كل المدربين الأجانب، لم يقدم أي منهم المردود الذي يشبه جوزيه، مانويل جوزيه يقرأ كثيرا واندمج بشكل غير طبيعي مع اللاعبين والشعب المصري، وتعامل كأنه مصري".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، مساء الأربعاء.