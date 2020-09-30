بيان رسمي من الزمالك بشأن "نادي القرن": لن نتراجع.. أحقيتنا في اللقب "عقيدة"

شدد مجلس إدارة الزمالك أنه لن يتراجع في قضية نادي القرن العشرين في قارة إفريقيا.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "مجلس إدارة النادي على أنه لم ولن يتراجع عن الدفاع عن حقوق النادي في مختلف القضايا ومن بينها ملف نادي القرن".

وأكد "أحقية الزمالك في لقب فريق كرة القدم في القرن هي عقيدة داخل كل زملكاوي و أن المجلس يرفض المعايير، التي تم بناء عليها منح الأهلي لقب نادي القرن، خاصة مع حصول الزمالك وقتها على 9 ألقاب قارية، مقابل 7 للفريق الأحمر، ويهيب المجلس بجميع الإعلاميين والمدعين بأنهم خبراء اللوائح بعدم الزج بأنفسهم في هذه القضية خاصة وأن أي خطوة يتخذها النادي في هذا الملف يعلن عنها عبر الطرق الرسمية".

وأعلن "هذا وقد كلف النادي بعض المهتمين بهذا الشأن منهم الزملكاوي معتز الشامي والمقيم في الإمارات بمتابعة هذا الملف وعرض كافة المستندات والإجراءات المطلوبة على عدد من الخبراء المتخصصين لتصعيد هذا الملف والحصول على حق النادي بهذا الشأن".

وأردف "شدد مجلس إدارة النادي على أن تخاذل المجالس السابقة حال دون إثبات حق الزمالك في هذا الملف والذي فتحه المجلس واتخذ خطوات لإعادة حق النادي منها مخاطبات رسمية ومنها فرض الأمر بشكل واقع أمام كل الجماهير برفع اللافتات التي تؤكد أحقية النادي بهذا اللقب".

وأتم "رسالة لجماهير النادي، بوضع ثقتهم في مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور الذي لم ولن يتوان عن إعادة حقوق النادي والدفاع عنه في كل القضايا".